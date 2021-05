Des experts s’interrogent sur la pression de Biden pour conclure à nouveau un accord nucléaire avec l’Iran hostile

Alors que l’administration Biden se rapproche de la levée des sanctions paralysantes de l’administration Trump contre Téhéran dans l’espoir d’encrer une version rénovée de l’accord nucléaire iranien de 2015, les médias contrôlés par l’État iranien publient des vidéos qui taquinent le Capitole américain.

«Ils publient de la propagande, ils disent aussi la vérité», déclare Adam Kredo, journaliste principal de Washington Free Beacon, de la presse contrôlée par l’État iranien.

Dans le clip, joué le week-end dernier juste avant que le chef suprême iranien Ali Khamenei ne s’adresse à sa nation, le Corps des gardiens de la révolution islamique est vu défiler peu de temps avant une coupure qui montre le dôme du Capitole exploser dans un nuage de feu.

Malgré l’hostilité ouverte de l’Iran, l’administration Biden semble déterminée à offrir des concessions à Téhéran dans le but de relancer le plan d’action global conjoint, dont les États-Unis. s’est retiré sous Trump.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a récemment défendu l’idée de réintégrer l’accord multilatéral au Congrès. «Pour ce qui est de mettre le programme nucléaire iranien dans une boîte et de couper ses voies de production de matière fissile ou d’une arme nucléaire à court terme, il réussissait; notre communauté du renseignement l’a dit, les inspecteurs internationaux l’ont dit », a déclaré Blinken. «Nous avons intérêt à ramener l’Iran dans cette boîte nucléaire.»

Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif (actuellement le principal négociateur de Téhéran sur les pourparlers nucléaires) a utilisé une analogie sportive pour illustrer le sursis que l’administration Obama-Biden a accordé à l’Iran avec l’accord nucléaire. Dans une conversation non gardée sur une cassette audio divulguée (la même qui a capturé Zarif révélant que John Kerry avait confirmé plus de 200 frappes israéliennes contre les intérêts iraniens en Syrie), Zarif aurait comparé la position pré-JCPOA de l’Iran «à un match de football», a raconté Kredo. «Il a dit que l’Iran avait perdu six à zéro et que l’accord nucléaire les avait ramenés de six à six. Cela les liait essentiellement au reste du monde.

«C’est un indice du désespoir que les Iraniens avaient lors de la négociation de cet accord initial» et une bonne indication de la joie que le régime serait de réintégrer une version remaniée, selon Kredo.

Sur cette même bande, selon Kredo, Zarif dit qu’il croit que «l’Iran et les États-Unis ne seront jamais amis tant que la République islamique préserve son identité». Des sentiments comme celui-là, associés à la vidéo de l’explosion du Capitole, amènent certains à se demander pourquoi l’administration Biden est si impatiente de réintégrer une forme quelconque du JCPOA.

«Je pense que c’est de l’orgueil», a déclaré Kredo à «Just the News AM». En 2015, l’administration Obama-Biden voulait tellement l’accord sur le nucléaire qu’elle était prête à «tout faire pour l’obtenir».

«Au cours des dernières semaines et mois de ces négociations», a-t-il rappelé, «les États-Unis ont pratiquement annulé leur position de négociation sur de nombreux points clés», cédant à la réglementation du programme de missiles balistiques de l’Iran et légitimant les éléments clés du programme nucléaire du régime. , y compris sa capacité d’enrichissement et l’installation de centrifugeuses avancées.

Maintenant, les faucons iraniens ont peur, ils sont prêts à recommencer.

«Nous essayons de trouver une solution diplomatique avec un partenaire non diplomatique», a déclaré Bryan Griffin, avocat et expert du Moyen-Orient au London Centre for Policy Research, dans un prochain épisode du podcast John Solomon Reports.

“Cela n’a pas de sens que nous essayions de travailler avec une nation qui a encore de la propagande diffusée comme ça”, a déclaré Griffin, faisant référence au clip du Capitole.

Poussé par son engagement idéologique à faire entrer l’Iran dans la «communauté des nations mondiale, malgré toutes les preuves» que c’est irréaliste, selon Kredo, l’administration Biden continue d’aller de l’avant avec des plans pour un accord ressuscité.

«Ils cherchent à légitimer leur [2015] position », dit-il.

Les efforts américains pour relancer le JCPOA sont «voués à l’échec», a déclaré Griffin sans ambages, «à cause de la structure de l’Iran et des propres paroles et actions de l’Iran.

«Ils vont donner un sursis à la République islamique», a déclaré Mark Dubowitz, PDG de la Fondation pour la défense des démocraties. «La République islamique est économiquement à genoux, et au lieu d’utiliser cet effet de levier pour la mettre sur le dos, une fois de plus, comme Obama l’a fait en 2015, ils tendent la main, les tirent vers le haut du tapis et leur donnent milliards de dollars pour survivre. »