Des experts techniques rédigent une lettre ouverte à Apple pour arrêter le nouveau plan de sécurité pour les enfants

On dit que le chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions. Apple pensait peut-être que son idée de numérisation de photos pour la sécurité des enfants était imprégnée d’idées justes. Mais il est maintenant considéré comme la voie vers la damnation de la vie privée.

Apple a récemment annoncé de nouvelles fonctionnalités sur ses plateformes pour protéger les enfants en ligne. Et l’entreprise est maintenant confrontée à une opposition à cela. Le chef de WhatsApp l’a qualifié de “système de surveillance”. De plus, une lettre ouverte, avec des signataires comme Edward Snowden, a maintenant fait surface et elle souhaite que la société basée à Cupertino arrête le déploiement des nouvelles fonctionnalités.

Au moment de la rédaction, la lettre ouverte signée par plusieurs experts en technologie compte plus de 5 500 signataires.

“La proposition d’Apple introduit une porte dérobée qui menace de saper les protections fondamentales de la vie privée pour tous les utilisateurs de produits Apple”, indique sans ambiguïté la lettre.

Pas seulement à propos de la vie privée, il y a aussi un manque de responsabilité

La lettre ajoute que le type de technologie qu’Apple propose pour ses mesures de protection de l’enfance dépend d’une infrastructure extensible qui ne peut être ni surveillée ni limitée techniquement.

Il a également déclaré qu’il ne s’agissait pas seulement de confidentialité, “mais aussi de manque de responsabilité, d’obstacles techniques à l’expansion et de manque d’analyse ou même de reconnaissance du potentiel d’erreurs et de faux positifs”.

La technologie proposée par Apple fonctionne en surveillant en permanence les photos enregistrées ou partagées sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac de l’utilisateur. Un système détecte si un certain nombre de photos répréhensibles est détecté dans le stockage iCloud et alerte les autorités. Un autre informe les parents d’un enfant si iMessage est utilisé pour envoyer ou recevoir des photos qu’un algorithme d’apprentissage automatique considère comme contenant de la nudité.

La lettre disait: “Parce que les deux vérifications sont effectuées sur l’appareil de l’utilisateur, elles ont le potentiel de contourner tout cryptage de bout en bout qui protégerait autrement la vie privée de l’utilisateur.”

Un autre argument avancé est que la technologie, bien que bien intentionnée, peut être utilisée pour servir des moyens de surveillance plus néfastes, un point que Will Cathcart de WhatsApp a également fait sur son fil Twitter.

J’ai lu les informations publiées par Apple hier et je suis inquiet. Je pense que c’est la mauvaise approche et un revers pour la vie privée des gens partout dans le monde. Les gens ont demandé si nous adopterions ce système pour WhatsApp. La réponse est non. 6 août 2021

Voir plus

La lettre ouverte cite plusieurs experts et analystes de l’industrie sur la façon dont l’ensemble du mouvement d’Apple présente des défauts de conception fondamentaux.

Déclarant que la voie actuelle d’Apple menace de saper des décennies de travail des technologues, des universitaires et des défenseurs des politiques en faveur de mesures fortes de préservation de la vie privée, la lettre ouverte visait deux choses : Premièrement, Apple doit arrêter le déploiement de la technologie de surveillance du contenu. Deuxièmement, Apple doit publier une déclaration réaffirmant son engagement envers le cryptage de bout en bout et la confidentialité des utilisateurs.

Pour mémoire, Apple a déclaré que les nouvelles fonctionnalités de sécurité ne sont pas une porte dérobée vers ses fonctionnalités de confidentialité matérielle et logicielle.