Des extraits de ‘Donda’ ont fait surface sur Internet

in

D’accord, regarde. Divulgation complète, ici. Cette opinion vient du gars qui a appelé Yeezus poubelle. C’est aussi un avis que je partage. Alors, peut-être que je ne suis pas le meilleur juge du son post-My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West.

Cela étant dit, je ne peux pas être le seul à ne pas être enthousiasmé par les extraits de son nouvel album “Donda” qui ont fait leur chemin dans l’éther.

Nous avons eu notre premier avant-goût du son du nouvel album dans une publicité Beats de tous les endroits. Nous avons vu Sha’Carri Richardson faire la queue pour une course avec des écouteurs et le nouveau single de Ye de l’album “No Child Left Behind” jouait.

C’était… d’accord ?

.@itskerrii n’a pas besoin que vous la laissiez faire quoi que ce soit. Écrit et édité par @kanyewest

Le morceau en vedette est “Aucun enfant laissé pour compte”

DONDA est officiellement disponible dans 48 heures ! pic.twitter.com/9eZN6XJM41 – Beats by Dre (@beatsbydre) 21 juillet 2021

Il n’y a aucun moyen d’avoir vraiment une opinion là-dessus parce qu’on dirait que nous venons d’avoir une section de la piste en boucle pendant toute la minute.

De toute évidence, Kanye s’en tient au nouveau son Christian Rap qu’il a adapté pour “Jesus is King” de 2019. On dirait que des orgues d’église jouent et les paroles « Il a fait des miracles sur moi » continuent de tourner en boucle.

D’accord. Frais. C’est bien. Rien ne vaut la peine de devenir fou, certainement. Mais c’est bien. Le prochain extrait, cependant? C’est probablement de là que vient la déception pour moi.

On pourrait penser que lorsque vous avez deux producteurs absolument générationnels comme Kanye West et Mike Dean dans une pièce ensemble, ils produisent une sorte de son incroyable et hallucinant qui brise la musique.

Mais voici ce que nous avons.

Kanye West et Mike Dean mettent la touche finale à ‘DONDA’ avant son événement d’écoute demain soir à Atlanta. Comment ça sonne ? pic.twitter.com/Axc6J5dh8W – Pigeons et avions (@PigsAndPlans) 21 juillet 2021

Cela ressemble à une sorte de tentative de créer une chanson de perceuse chrétienne? Ce qui, sans y penser, sonne bien ! Mais en exécution ? Fam. Ce n’est pas ça. Ce rythme est clair. Vous ne semblez pas le meilleur à ce sujet. Quels sont ces cris affreux et aléatoires dedans ? Que se passe t-il ici?

Cela ne semble tout simplement pas le meilleur. Et cela ne semble pas non plus si créatif. Si c’est une chose que nous avons connue de Kanye West, c’est de changer complètement de musique. Que ce soit avec un nouveau son, une nouvelle fonctionnalité, une sorte de schéma de rimes. Il vient toujours avec quelque chose de différent.

Mais cela ressemble à Kanye chassant un son qui est déjà là. Un son qui n’est pas le sien ou qu’il a créé. Malgré ma forte aversion pour Yeezus, même moi, je dois admettre que Ye a au moins essayé différentes choses avec. Et bien qu’ils n’aient pas fonctionné pour moi, je peux apprécier la tentative. Cet extrait n’a pas l’air nouveau du tout.

C’est la chose, cependant. Ceci est un extrait. Il y a encore un album à venir. Et cela ressemblera probablement (espérons-le ?) à une accumulation du premier extrait plutôt qu’à une continuation du second.

Et puis, peut-être, j’achèterai enfin des Yeezys.