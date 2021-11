Des extraterrestres en vue ? Les États-Unis créent une division entière pour repérer les ovnis

28/11/2021 à 12h31 CET

Le Pentagone a créé un nouveau groupe pour enquêter sur les observations d’OVNI. Le groupe de synchronisation d’identification et de gestion des objets aéroportés (AOIMSG) succédera au groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés de la marine américaine.

» L’AOIMSG synchronisera les efforts du ministère et du gouvernement américain. Son travail se concentrera sur la détection, l’identification et la classification des objets d’intérêt dans l’espace aérien à usage spécial (SUA) et à évaluer et atténuer toute menace associée à la sécurité des vols« Ils assurent depuis le ministère de la Défense des États-Unis.

La formation du groupe de travail fait suite à la publication d’un rapport en juin dans lequel l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI) examiné 144 observations de « phénomène aérien non identifié ». Dans un seul cas, les autorités ont pu déterminer la cause d’une observation. Pour tous les autres incidents détaillés dans ce rapport, l’ODNI a déclaré que il y avait trop peu de données pour conclure ce qui s’est passé.

Si le gouvernement américain avait une chance de mieux comprendre les ovnis, l’ODNI a affirmé que aurait besoin de déployer plus de ressources et une approche standardisée à travers plusieurs agences. Quelque chose qui semble que le ministère de la Défense l’a vraiment pris au sérieux.