Des extraterrestres pourraient-ils utiliser des sphères Dyson autour des trous noirs pour collecter un pouvoir immense ?

Les scientifiques ont augmenté la mise sur les sphères Dyson théoriques avec une proposition pour que les civilisations extraterrestres construisent les mégastructures colossales autour des trous noirs de masse stellaire, poussant la puissance de récupération d’énergie bien au-delà de ce qui pourrait être possible avec juste une sphère Dyson traditionnelle.

Dans une nouvelle étude publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, des chercheurs de l’Université nationale Tsing Hua (NTHU) de Taiwan ont analysé la production d’énergie d’un trou noir de masse stellaire et ont découvert que l’énergie capturée serait immense et éclipserait la quantité. d’énergie captée par leur propre soleil.

“Un disque d’accrétion, une couronne et des jets relativistes pourraient être des centrales électriques potentielles pour une civilisation de type II”, écrivent les chercheurs. “Nos résultats suggèrent que pour un trou noir de masse stellaire, même à un faible rapport d’Eddington, le disque d’accrétion pourrait fournir des centaines de fois plus de luminosité qu’une étoile de la séquence principale.”

Une civilisation de type II fait référence à l’échelle de Kardashev, un moyen pour les astrobiologistes et les cosmologues de classer l’énergie potentielle disponible pour les intelligences extraterrestres.

À l’origine, l’échelle numérotée de I à III, le Type I étant une civilisation capable d’exploiter toute l’énergie de sa planète d’origine (l’humanité n’est même pas encore proche de ce stade). Les civilisations de type II seraient capables d’exploiter toute l’énergie produite par son étoile hôte, le type III étant capable d’exploiter toute l’énergie d’une galaxie.

La question semble presque bien relégué à la science-fiction, mais elle est importante lorsqu’on parle de la recherche de l’intelligence extraterrestre (SETI). Bien que principalement concentré sur les signaux radio produits par une civilisation extraterrestre, le problème devient ce qui se passe si une civilisation extraterrestre ne les diffuse pas pour des raisons d’auto-préservation (c’est-à-dire que vous ne pouvez pas venir envahir ce que vous n’êtes pas là) .

Ce problème a inspiré les physiciens Freeman Dyson à postuler en 1960 qu’une race extraterrestre suffisamment avancée atteindrait le point où ses besoins énergétiques dépasseraient ce que sa planète était capable de fournir.

Ils se déplaceraient ensuite pour exploiter plus directement l’énergie de son étoile hôte en construisant des plates-formes autour de leur étoile dans une forme de biosphère qui absorberait la majeure partie de l’énergie de l’étoile.

Si une telle mégastructure pouvait être construite, elle réduirait considérablement la durée de vie de l’étoile de notre point de vue, mais serait éclairée comme des lumières de Noël dans l’infrarouge. Même si cette civilisation extraterrestre avancée absorbait toute cette énergie, elle ne pouvait s’empêcher de rejeter l’excès de chaleur dans l’espace, de peur que ses plates-formes ne fondent entièrement.

Alors que Dyson ne suggérait rien de ce que nous considérons maintenant comme une sphère de Dyson – où une étoile est essentiellement enfermée dans une construction artificielle comme une sorte de poupée matriochka stellaire – l’idée de quelque chose dans ce sens a capturé l’imagination de le public et les cosmologistes.

Maintenant, les chercheurs du NTHU ont compris que la capture de l’énergie d’un trou noir de masse stellaire pourrait fournir jusqu’à cinq fois la quantité d’énergie capturée par une étoile de la séquence principale, et pourrait même être plus visible même en utilisant les télescopes actuels.

Analyse : c’est fascinant à considérer, mais est-ce plausible ?

Pour commencer, il est difficile d’imaginer à quoi ressemblerait même une civilisation de type I. Nous parlons d’une civilisation qui serait capable d’exploiter la puissance des tremblements de terre, des volcans, des ouragans et même la production d’énergie du noyau de la Terre à la fois. Nous sommes à des centaines d’années d’un tel exploit si quelque chose comme cela est même possible.

Une civilisation de type II devrait être des milliers d’années au-delà même de ce seuil élevé, et compte tenu de l’incroyable improbabilité que la vie se développe sur une planète en orbite autour d’un trou noir de masse stellaire, et encore moins une survivante assez longtemps pour atteindre le statut de type I, tout bâtiment de civilisation une sphère de Dyson autour d’un trou noir de masse stellaire devrait voyager de son étoile hôte à ce trou noir et en construire un. Cela les placerait presque certainement entre une civilisation de type II et de type III.

Cela dit, même si nous imaginons les trous noirs comme des puits d’énergie plutôt que des générateurs, ce n’est pas tout à fait le cas. La zone autour du trou noir est extrêmement énergétique, avec son disque d’accrétion qui accélère la matière si rapidement qu’elle rayonne une énergie plus brillante qu’une étoile.

Les quasars, qui sont à peu près l’énergie libérée dans la zone immédiate autour d’un trou noir supermassif au centre d’une galaxie, sont les objets les plus brillants de l’espace, surpassant toutes les étoiles de la galaxie qui les contient elle-même. Alors que les jets sortant des pôles d’un trou noir de masse stellaire ne ressemblent en rien à ceux des trous noirs supermassifs, le principe est le même et l’énergie qu’ils représentent est substantielle. Si vous êtes une civilisation de type II, vous tireriez beaucoup plus profit de votre investissement en construisant une sphère Dyson autour d’un trou noir qu’une étoile typique de la séquence principale.

Cependant, nous n’avons même pas encore trouvé de traces de bactéries sur un autre monde, encore moins quelque chose d’aussi épique à l’échelle. Mais la galaxie est un endroit immense avec environ 400 milliards d’étoiles. Nous n’avons pu détecter la présence que de quelques milliers d’exoplanètes autour d’étoiles extraterrestres. Nous avons un long chemin à parcourir avant de déclarer tout ce que nous ne pouvons pas comprendre comme impossible.