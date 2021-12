Des faits qui convainquent qu’Adrián Beltre est Hall of Fame

Derrière un Adrien Beltre qui n’a jamais été testé positif aux stéroïdes dans le MLB, il y a aussi des chiffres, des données et des records extraordinaires qu’il a réalisés.

Des données que vous ne connaissiez peut-être pas et qui convainquent qu’Adrián Beltre était si grand dans les majors :

Le joueur de troisième but le plus frappant de l’histoire de la MLB AVEC 3 116. Le seul joueur de troisième but avec plus de 3 000 coups sûrs et 400 circuits. Seul dominicain avec 2 gants de platine. Le joueur de troisième but avec le plus de buts atteints dans l’histoire avec 5 039. L’un des deux seuls dominicains avec 5 gants en or.

Il n’a jamais été lié à aucun cas en dehors du terrain ou à l’utilisation de substances interdites, c’était un joueur qui a réussi à se relever de nombreuses chutes, un exemple à suivre et un leader où qu’il soit.

Nombres:

21 saisons et 2933 matchs joués. Équipes : Texas Rangers, Boston Red Sox, Seattle Mariners, Angeles Dodgers. 1 524 points marqués, 3 166 coups sûrs, 636 doubles, 38 triples, 477 circuits, 1 707 points produits, 121 buts volés, 848 buts sur balles, 1 732 retraits au bâton. 286 d’AVG et 819 d’OPS.

Chiffres des séries éliminatoires :

28 matchs, 111 présences officielles au bâton, 261 par AVG, 5 circuits, 11 points produits, 29 coups sûrs, 6 doubles et 25 retraits au bâton.

Enregistrement:

Une carrière sans stéroïdes malgré le fait que s’il a joué à une époque où ils étaient utilisés et pénalisés, il a joué dans trois décennies différentes.

Prix:

5 fois gant d’or, 2 fois vainqueur de gant de platine 4 fois all-star 4 fois batte d’argent