Des faits sur la Coupe du monde que vous pourriez trouver surprenants – Vital Football

La Coupe du monde a lieu tous les quatre ans, procurant une grande excitation aux amateurs de football enthousiastes et apportant une grande fierté à la nation gagnante.

Selon la FIFA, plus de la moitié du monde a regardé le tournoi record de la Coupe du monde 2018 en Russie, avec plus de 1,12 milliard de téléspectateurs dans le monde entier pour la finale entre la France et la Croatie. Montrer clairement la popularité et la passion durables que le football apporte aux fans et aux joueurs. Les gens aiment même parier sur leurs équipes de football préférées via www.betting-sites.ca et d’autres sites de paris.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que les gens appellent le football « le beau jeu ». Lorsque nous examinons l’histoire de la Coupe du monde, nous remarquerons des matchs, des buts et des victoires épiques, ainsi que des exemples écrasants de défaites. Si nous creusons un peu plus loin, nous découvrirons que des événements fous se sont déroulés en cours de route. Si vous souhaitez découvrir certains des faits les plus surprenants sur la Coupe du monde, nous vous suggérons de lire notre liste ci-dessous.

Liste des faits intéressants sur la Coupe du monde que vous ne connaissiez probablement pas

Voici une liste de faits intéressants sur la Coupe du monde qui pourraient vous surprendre :

La première fois dans l’histoire de la Russie à accueillir la Coupe du monde, ce n’était qu’en 2018 ; Jusqu’à présent, la Coupe du monde a eu lieu 21 fois, dans pas moins de 17 États différents ; Le Brésil a remporté le plus de titres de la Coupe du monde. Les deuxième et troisième places sont partagées par l’Allemagne et l’Italie, avec quatre victoires chacune ; Le joueur de Coupe du monde le plus âgé à avoir marqué un but était Roger Milla, qui avait 42 ans lorsqu’il a marqué pour son équipe camerounaise contre la Russie ; La première fois que la Coupe du monde a eu lieu, c’était en 1930 en Uruguay, qui était également le champion de la Coupe du monde cette année-là; Le plus grand nombre de défaites en Coupe du monde appartient au Mexique, avec pas moins de 25 défaites. Ils ont 14 nuls et 14 victoires, donc ce n’est pas le pire ; Toutes les victoires en Coupe du monde appartiennent à des équipes européennes et sud-américaines, l’Europe détenant 11 et l’Amérique du Sud 9.

Dernières pensées

J’espère que vous avez trouvé ces faits convaincants et intéressants. Tous les regards seront désormais tournés vers le prochain tournoi, qui se tiendra en 2022, au Qatar, ce tournoi battra-t-il les chiffres d’audience de 2018 ? Je ne voudrais pas parier contre ça ! Et pour vous mettre en appétit, voici quelques-uns des meilleurs buts jamais marqués dans le tournoi.