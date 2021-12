Des familles de militaires de Pearl Harbor trouvent du pétrole dans l’eau du robinet

HONOLULU – Le chien de Cheri Burness a été le premier à signaler que quelque chose n’allait pas avec l’eau du robinet. Il a arrêté d’en boire il y a deux semaines. Ensuite, Burness a commencé à ressentir des crampes d’estomac. Sa fille de 12 ans avait la nausée.

« C’était juste de pire en pire chaque jour », a déclaré Burness, dont le mari est dans la marine.

Leur famille fait partie des centaines de familles de militaires vivant près de Pearl Harbor avec des plaintes similaires après que le système d’approvisionnement en eau de la Marine ait été contaminé par le pétrole.

Les problèmes ont affligé l’une des bases navales les plus importantes au monde, abritant des sous-marins, des navires et le commandant des forces américaines dans la région indo-pacifique. Les problèmes peuvent même menacer l’un des aquifères et des sources d’eau les plus importants d’Honolulu.

Le premier chien de la famille Likkoi a commencé à tomber malade, puis Mirand Burness a eu des nausées à cause de l’eau contaminée Cheri Burness

La Marine a déclaré jeudi que des tests avaient identifié du pétrole dans son puits de Red Hill, qui puise dans un aquifère près de la base. Le contre-amiral Blake Converse, commandant adjoint de la flotte du Pacifique, a déclaré lors d’une assemblée publique que la Marine avait mis ce puits hors ligne dimanche parce que c’était le puits le plus proche des zones d’habitation touchées.

Converse a déclaré que la Marine évacuerait de l’eau propre à travers son système de distribution pour éliminer les produits pétroliers résiduels de l’eau. Le processus, suivi de tests pour s’assurer que l’eau répond aux normes de consommation de l’Environmental Protection Agency, pourrait prendre de quatre à 10 jours, a-t-il déclaré.

La Marine enquêtera également sur la façon dont les contaminants ont pénétré dans le puits et le réparera, a-t-il déclaré.

En attendant, les responsables militaires disent qu’ils aideront les familles touchées à emménager dans des hôtels ou de nouvelles maisons.

Après que sa fille soit tombée malade, Cheri Burness a vu sur les réseaux sociaux que d’autres familles se plaignaient du carburant dans leur eau. Elle a commandé une livraison d’eau privée pour 120 $/mois. Cheri Burness via AP)

La crise est survenue après que la Marine a déclaré le 22 novembre qu’un mélange d’eau et de carburant s’était infiltré dans une conduite de vidange du système d’extinction d’incendie dans un tunnel d’une immense installation de stockage de carburant à 3 miles (4,8 kilomètres) à l’intérieur des terres de Pearl Harbor. La Marine a déclaré avoir retiré environ 14 000 gallons (53 000 litres) du mélange et a déclaré que le liquide n’avait pas fui dans l’environnement.

La Marine a déclaré jusqu’à présent avoir reçu des appels au sujet d’une odeur de carburant ou de maladies physiques provenant de 680 maisons dans des logements de la Marine et de 270 dans des logements de l’Armée sur le système d’approvisionnement en eau de la Marine. Le système d’approvisionnement en eau de la Marine dessert 93 000 personnes.

Dans les jours qui ont suivi Thanksgiving, la fille de Burness s’est sentie si malade qu’elle n’a pas voulu manger de restes, y compris des pommes de terre, des navets et des carottes qui avaient été bouillis dans de l’eau.

« Je ne veux pas que vous ayez à jeter de la nourriture parce que je sais que c’est cher, mais je ne peux pas manger ça, maman », a déclaré Burness à sa fille.

Dimanche, Burness a commencé à voir sur les réseaux sociaux des commentaires de familles de militaires disant que l’eau du robinet sentait le carburant. Elle ne l’a pas senti, mais les gens lui ont dit d’ouvrir l’eau chaude et de vérifier. Elle l’a fait et l’a senti aussi.

Elle a dit à sa famille de ne pas boire l’eau et de ne pas se laver les cheveux ou le visage avec. Elle a commandé une livraison d’eau privée pour 120 $ par mois. La famille a principalement mangé dans des assiettes en plastique et en papier ou a dîné au restaurant.

Lundi, lorsqu’elle a donné à son chien de l’eau en bouteille, il en a immédiatement bu un litre plein, puis deux autres litres au cours des 12 heures suivantes.

La Marine a depuis commencé à distribuer de l’eau en bouteille et a déclaré que les Marines installeraient des douches et des laveries reliées à l’eau potable. Elle met également en place des cliniques médicales dédiées.

Les groupes environnementaux et autochtones hawaïens, quant à eux, demandent une réunion avec le secrétaire à la Marine Carlos Del Toro. Il doit se rendre à Hawaï la semaine prochaine pour assister à une cérémonie marquant le 80e anniversaire du bombardement japonais de Pearl Harbor.

Burness a déclaré que ses crampes d’estomac étaient environ 85 % meilleures, mais pas terminées. Les nausées de sa fille se sont améliorées. Mais ils se plaignent tous les deux maintenant de problèmes respiratoires.

Burness a été frustrée par la réponse de la Marine, qui, selon elle, a rejeté les préoccupations des familles. Elle a souligné un e-mail de lundi du commandant de la base commune Pearl Harbor-Hickam qui a dit aux résidents que la marine testait des échantillons d’eau mais qu’il n’y avait aucune indication immédiate que l’eau n’était pas sûre. Son e-mail indiquait que lui et son personnel buvaient de l’eau.

« Tout ce qu’ils avaient à faire était de dire : « Nous voyons qu’il y a un problème, nous ne savons pas ce que c’est, et nous allons faire tout ce qu’il faut pour le découvrir et le résoudre ». C’est tout ce qu’ils avaient à faire. Et à la place, nous avons obtenu : « Non. Cela semble bon. Ça sent bon. Au revoir », a déclaré Burness.

La région de la marine d’Hawaï, qui supervise toutes les installations de la marine dans l’État, a déclaré que l’e-mail du commandant avait été envoyé alors que « le nombre de préoccupations était encore très faible ».

« Depuis lors, la Marine a augmenté de manière agressive l’échantillonnage, les tests, la communication avec les familles et les autres personnes concernées, ainsi que la mise en place d’équipes d’experts d’intervention pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes tous confrontés », a déclaré le commandement dans un communiqué.

La fuite du tunnel du 22 novembre n’était que la dernière impliquant l’installation de stockage de carburant de Red Hill, un complexe de 20 réservoirs de carburant souterrains construits pendant la Seconde Guerre mondiale. Les écologistes et le service municipal d’eau d’Honolulu ont exprimé leurs inquiétudes concernant les réservoirs vieillissants depuis que la Marine a révélé que l’un d’entre eux avait fui 27 000 gallons (102 kilolitres) en 2014.

Les réservoirs se trouvent à 30 mètres au-dessus d’un aquifère qui fournit environ un quart de l’eau consommée à Honolulu, ce qui fait craindre que des fuites ne contaminent l’une des sources d’eau les plus cruciales de la ville. C’est le même aquifère capté par le puits de Red Hill où la Marine vient de détecter du pétrole.

Le mois dernier, le Sierra Club d’Hawaï et d’autres groupes environnementaux ont appelé le gouvernement à fermer les réservoirs.

Burness a déclaré que son expérience avait ébranlé sa confiance dans l’armée. Au cours de ses décennies en tant qu’épouse de militaire, elle a toujours cru qu’il fallait faire tout ce qu’il fallait pour soutenir «la mission».

« Cela a détruit tout cela », a-t-elle déclaré. « Je n’ai aucune confiance à ce stade, et je pense que cela a montré qu’on ne peut leur faire confiance en rien. »