Des familles de militaires d’Hawaï se plaignent d’une odeur chimique et d’un éclat huileux dans l’eau du robinet alors que du carburéacteur fuit dans l’approvisionnement

Des familles de volontaires militaires ont mis en place une opération de dons pour aider à reloger des centaines de résidents après que du kérosène se soit infiltré dans l’approvisionnement en eau de plusieurs bases militaires à Hawaï.

Les résidents des logements appartenant à la Marine à Joint Base Pearl Harbor-Hickam ont découvert que l’eau du robinet avait un éclat huileux et sentait le carburant le 28 novembre. Les familles ont commencé à acheter de l’eau en bouteille en attendant que les dirigeants prennent des mesures.

Les résidents ont envoyé des plaintes concernant l’odeur ainsi que des photos d’eau et d’éruptions cutanées qui en résultent à Armed Forces Housing Advocates, une organisation à but non lucratif qui défend les militaires vivant dans des logements publics, a rapporté Military.com.

LE TRAÇAGE DES CONTACTS AUGMENTE DANS CERTAINS ÉTATS LORSQU’OMICRON NOUS ATTEINT

Le problème semble également avoir affecté d’autres communautés militaires à Oahu. La marine a répertorié dix autres communautés, dont la réserve militaire d’Aliamanu et le terrain des officiers, comme ayant besoin d’un logement temporaire samedi.

Le service public d’eau d’Honolulu a déclaré vendredi avoir fermé l’un de ses puits afin de ne pas altérer son propre approvisionnement en pétrole provenant d’un aquifère souterrain qu’il partage avec l’armée.

Cette photo montre un tunnel à l’intérieur de l’installation souterraine de stockage de carburant de Red Hill à Pearl Harbor, à Hawaï, le 26 janvier 2018. L’État d’Hawaï a déclaré qu’un laboratoire avait détecté un produit pétrolier dans un échantillon d’eau d’une école primaire près de Pearl Harbor. La nouvelle intervient alors que le carburant de l’énorme installation de stockage de la Marine pourrait contaminer l’approvisionnement en eau d’Oahu. (US Navy via AP)

Environ 500 familles ont déposé des plaintes dimanche, avec environ 1000 plaintes enregistrées à la fin de la semaine.

Le ministère de la Santé d’Hawaï a ensuite recommandé mardi aux familles des militaires, ainsi qu’aux élèves des écoles primaires de Red Hill et Nimitz, d’éviter d’utiliser l’eau.

LES FACTEURS CONTRIBUANT À L’AVC PEUVENT INCLURE LA PERTE DE TEMPÉRATURE, UN EXERCICE EXTRÊME : ÉTUDE

La Marine a déclaré jeudi qu’elle évacuerait de l’eau propre via son système de distribution pour éliminer les produits pétroliers résiduels de l’eau. Le processus, suivi de tests pour s’assurer que l’eau répond aux normes de consommation de l’Environmental Protection Agency, pourrait prendre de quatre à 10 jours.

L’armée a fourni des ressources aux familles tout en enquêtant sur les réclamations et en testant l’eau, mais l’organisation Blue Star Families s’efforce d’aider les familles à déménager via des dons et en utilisant des contacts sur le terrain à Hawaï.

Cette photo de 2021 fournie par Cheri Burness montre Burness et sa famille, y compris le chien Lilikoi, en voiture à Honolulu. Des centaines de familles de militaires vivant près de Pearl Harbor se sont plaintes de douleurs à l’estomac, de nausées et d’autres problèmes de santé, craignant que le système d’approvisionnement en eau de la Marine n’ait été contaminé par une fuite de carburant. (Cheri Burness via AP)

La page de dons du groupe vise à collecter des fonds pour fournir des conteneurs sûrs pour l’eau potable, l’accès à une laverie et des solutions de douche et d’hygiène portables.

La Marine n’a initialement signalé aucune trace détectable de carburant dans l’eau, mais vendredi, la Marine a confirmé que des échantillons avaient été testés positifs pour les produits pétroliers dans le puits de Red Hill, qui avait été isolé depuis dimanche après des centaines de plaintes.

LES PERSONNES SOUFFRANT D’ALLERGIES ONT PRÈS DE 40 % DE RISQUE D’INFECTION AU COVID-19 EN MOINS DE 40 %, SELON UNE ÉTUDE

Mais la Marine dit que d’autres puits ont été testés à des niveaux sûrs.

« Sur la base des résultats, la Marine travaillera avec le DOH pour réviser les directives de santé publique et développer la voie à suivre afin que nos familles et autres personnes touchées puissent reprendre une vie normale avec une source d’eau sûre et fiable », lit-on sur Facebook. .

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« La priorité de la Marine est de garder les marins, les civils, leurs familles et tous ceux qui vivent et travaillent sur la propriété de la base commune Pearl Harbor-Hickam et qui utilisent l’eau de la Marine en sécurité et en bonne santé. »

Jennifer Griffin de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.