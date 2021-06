Des familles et des dirigeants communautaires se joindront au mémorial pour les victimes du terrorisme de Reading

in

La famille et les amis des trois hommes tués dans un attentat terroriste à Reading participeront à un service commémoratif pour commémorer un an depuis leur mort dimanche.

Le professeur d’histoire James Furlong, 36 ans, le scientifique Dr David Wails, 49 ans, et Joseph Ritchie-Bennett, 39 ans, qui travaillait pour une société pharmaceutique, ont été assassinés à Forbury Gardens le 20 juin de l’année dernière.

Les trois amis avaient passé une soirée d’été ensemble alors que les restrictions de verrouillage se sont assouplies lorsqu’ils ont été attaqués par Khairi Saadallah, un demandeur d’asile libyen débouté de 26 ans.

Incident de Forbury Gardens / PA Media

Trois autres personnes – Stephen Young, 51 ans, Patrick Edwards, 29 ans, et Nishit Nisudan, 34 ans – ont également été blessées avant que Saadallah ne jette le couteau de 20 cm et ne s’enfuie, poursuivi par un policier en congé.

Saadallah a été condamné à perpétuité en janvier après avoir plaidé coupable de trois meurtres et de trois tentatives de meurtre.

Un an plus tard, les proches des victimes, les membres des services d’urgence qui sont intervenus le jour même et les représentants de différents éléments de la communauté de Reading sont invités à un service commémoratif.

Le service sera dirigé par Cllr David Stevens, maire de Reading, et comprendra des hommages aux victimes et des lectures, suivis de la pose d’hommages floraux au kiosque à musique Forbury.

Le public peut suivre le service en direct sur la page Facebook du Reading Council.