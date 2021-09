Des fans de Floride attrapent héroïquement un chat qui tombe dans le Hard Rock Stadium, de superbes réseaux sociaux à la mode patriotique

Le match Miami-Appalachian State de samedi était assez tendu sur le terrain, mais le drame dans la foule a définitivement éclipsé tout football qui se jouait. Alors que le match faisait rage au Hard Rock Stadium, un chat errant a réussi à se frayer un chemin dans une position très précaire suspendue aux ponts supérieurs. Cependant, le chat noir et blanc avait visiblement encore une de ses vies, car les gens dans le public sont immédiatement passés à l’action.

Craig Cromer, directeur des installations à l’Université de Miami, et sa femme Kimberly ont des billets de saison pour les Hurricanes, et ils accrochent un drapeau américain à la balustrade devant leurs sièges pour chaque match. Les gens ont rapidement remarqué que le chat pendait du point culminant, alors les Cromer ont retiré le drapeau et l’ont utilisé pour arrêter la chute du chat. Craig a déclaré au Miami Herald qu’ils avaient tenu le drapeau par anticipation pendant 2 à 3 minutes pendant que le chat terrifié faisait pipi sur les gens en dessous. Lorsque le chat a finalement perdu son emprise, le drapeau des Cromers a interrompu sa chute, permettant aux étudiants de la section ci-dessous de démêler le félin effrayé et de le mettre en sécurité alors que la foule se déchaînait.

Un chat errant au match de football de Miami est tombé du pont supérieur et ces gars l’ont sauvé en l’attrapant dans un drapeau américain. Les mecs rock. pic.twitter.com/9qgXkdiLFH – Caleb Hull (@CalebJHull) 12 septembre 2021

Kimberly a qualifié l’incident de “probablement la chose la plus étrange qui soit arrivée” au cours des sept années où ils ont eu des abonnements de saison. “C’est ma première prise”, a plaisanté Craig. L’un des étudiants qui a attrapé le chat l’a tenu en l’air comme Simba du Roi Lion (bien qu’il ait presque eu un destin très semblable à celui de Mufasa), et le moment héroïque est instantanément devenu viral sur Twitter.

CAT SURVIVE À LA CHUTE AU HARD ROCK STADIUM !!!! #SauverLeChat pic.twitter.com/oPNGgfUltZ – Yianni Laros (@Yiannithemvp) 11 septembre 2021

“Le mec a fait la capture de l’année puis a tenu le chat comme f’in Simba. Quelle légende”, a écrit un utilisateur de Twitter impressionné.

Cat est tombé comme Mufasa mais a été retenu comme Simba ! Le Cercle de Liiffffffe !!!

pic.twitter.com/32TBGYm3po – Nailz / G (@DJNAILZ) 12 septembre 2021

“ILS ONT TENU CE CHAT COMME SIMBA AU PRIDE ROCK”, a souligné un autre téléspectateur. “Ne pensez pas que le chat était trop déprimé avec le moment Simba à la fin là-bas”, a souligné un autre spectateur observateur après avoir regardé des images du chat en difficulté. Tout est bien qui finit bien, et j’espère que le chat profite d’un moment de paix et de tranquillité ce soir après avoir trompé de peu la mort.,