Des fans de Tottenham en colère et choqués disent à talkSPORT qu’ils ont “fini” avec Harry Kane après une absence à l’entraînement pour forcer Man City à déménager alors que le héros des Spurs ” ternit l’héritage “

Harry Kane fait face à une réaction furieuse des fidèles de Tottenham après avoir sauté l’entraînement pour forcer un déménagement à Manchester City.

L’attaquant des Spurs, 28 ans, devait revenir pour la pré-saison lundi mais n’est toujours pas revenu, les Spurs n’ayant pas été informés de son absence.

Le capitaine anglais a pris des mesures drastiques pour imposer une sortie estivale

On pense que Kane est contrarié par la réticence du président Daniel Levy à accepter un transfert avec Manchester City, qui n’a offert jusqu’à présent que 100 millions de livres sterling.

Cependant, les supporters sont également mécontents de leur héros, qui risque désormais de ternir son héritage au club après 17 ans qui l’ont vu devenir le deuxième meilleur buteur de leur histoire.

Au cours des dernières 24 heures, de nombreux fans ont téléphoné à talkSPORT pour exprimer clairement leurs sentiments sur le comportement du capitaine anglais.

Le supporter de David the Spurs a déclaré: «Jamais dans mes pensées les plus folles, je n’ai pensé qu’il ne se présenterait pas à l’entraînement et ne jetterait ses jouets dans la poussette.

Les actions de Kane ont laissé ses fans adorateurs abasourdis

«Il semble se comporter avec plus de dignité et de respect que cela. Il vient de prouver qu’il est plus sur lui-même qu’autre chose.

«En tant que fan de Tottenham de bout en bout, le club passe en premier, et je pense juste que cela a terni son héritage.

“Pourquoi faire ça? Vous étiez respecté, vous étiez aimé, vous étiez adoré, et puis vous faites quelque chose comme ça.

«Il a commencé à Tottenham, il a gravi les échelons à Tottenham, Tottenham lui a donné son opportunité, pas Man City.

Levy est réticent à laisser Kane rejoindre Man City à tout prix et ne sera pas intimidé dans un accord

“Tottenham a cru en lui quand il a contracté sept ou huit prêts et n’a rien fait, donc je suis vraiment contrarié et frustré que ce soit la voie qu’il a décidé de suivre.”

Il semble y avoir un consensus général sur le fait que le désir de Kane de partir est compréhensible, alimenté par l’ambition et une quête d’argenterie, mais beaucoup se sentent blessés et irrespectueux par ses tactiques.

Alex le fan de Tottenham a ajouté : « Je suis juste un peu choqué de la façon dont tout cela s’est passé.

“En tant que fans des Spurs, nous ne reprochons pas à Kane de vouloir aller de l’avant, de gagner des choses et d’être ambitieux – il s’agit plutôt de savoir comment cela s’est produit.

Kane a signé un contrat de six ans avec les Spurs en 2018, l’engageant dans le club jusqu’en 2024

« J’ai juste l’impression que son frère le conseille extrêmement mal. C’est le même frère qui lui a laissé signer ce contrat de six ans il y a seulement trois ans !

«Man City n’a offert que 100 millions de livres sterling et nous ne serons pas intimidés pour l’accepter.

“Être le capitaine de l’Angleterre, je pense que c’est épouvantable.”

Alors que l’avenir de Kane n’est toujours pas résolu, les pourparlers devant reprendre à son retour ce week-end, il a peut-être déjà perdu le soutien de certains supporters.

Lee le fan de Tottenham a déclaré : « Nous l’avons affronté dans le match le plus important de notre histoire, la finale de la Ligue des champions, même s’il n’était pas en forme ! Tout le monde sait qu’il n’était pas en forme, mais son nom était le premier sur notre feuille d’équipe.

« J’en ai fini avec lui. Je me fiche de lui, je ne pense pas qu’il se soucie de nous.

« Si City propose 130 millions de livres sterling, acceptez-le. Je veux qu’il quitte notre club et nous utiliserons cet argent pour reconstruire.

« Nous avons déjà eu d’autres grands attaquants. J’ai vu Martin Chivers, Gary Lineker, Clive Allen, Jurgen Klinsmann, Teddy Sheringham. Nous aurons d’autres grands attaquants à l’avenir.

“Le seul moyen de s’en sortir est qu’il parte le plus tôt possible, alors nous pourrons passer à autre chose.”