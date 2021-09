Des fans en colère examinent l’impact de la bombe Genshin sur les récompenses d’anniversaire

Illustration : miHoYo

Le premier anniversaire de Genshin Impact est en cours, mais tous les joueurs n’y trouvent pas un motif de célébration. Pour tous ceux qui connaissent la communauté du jeu sur les réseaux sociaux ou qui suivent certains de ses plus gros streamers, il a été impossible d’échapper aux plaintes des joueurs concernant les récompenses d’anniversaire. Après la première critique du bombardement de Genshin Impact sur le Google Play Store en représailles à ce qu’ils considèrent comme l’avarice de miHoYo avec les récompenses, certains joueurs ont commencé à se plaindre du jeu dans les sections de critique d’autres jeux mobiles. La plupart de ces jeux ne sont même pas créés par miHoYo, la société derrière Genshin Impact.

Le 20 septembre, miHoYo a dévoilé les récompenses pour le premier anniversaire de Genshin Impact. Cependant, la plupart d’entre eux étaient enfermés derrière des tombolas et des concours, frustrant les joueurs. La colère s’est encore aggravée lorsque l’événement Web anniversaire n’a donné aux joueurs qu’un peu de monnaie premium, égale à environ un quart du coût d’un seul rouleau de gacha. Pendant près d’une semaine, il était impossible d’entrer dans les balises Twitter de Genshin Impact ou de miHoYo sans voir des plaintes concernant les offres d’anniversaire minuscules.

Les joueurs ont été encore plus furieux une fois que miHoYo a commencé à supprimer les discussions se plaignant de l’anniversaire de leur forum officiel, limitant les discussions sur le sous-forum officiel Reddit et interdisant les joueurs du Discord officiel. Les joueurs ont répondu en commentant le bombardement de Genshin Impact sur le Google Play Store. Au moment d’écrire ces lignes, le jeu était passé de 4,5 à 2,8. Mais les représailles ne s’arrêtent pas là. Les fans d’autres jeux gratuits n’ont pas été impressionnés lorsqu’ils ont découvert que les joueurs de Genshin se plaignaient des récompenses d’anniversaire dans les sections de révision des jeux sans rapport. Aucune de ces plaintes n’avait de demandes spécifiques.

Jusqu’à présent, Kotaku a confirmé de manière indépendante que les jeux concernés incluent Honkai Impact, Arknights, Tears of Themis, Clash of Clans, Cookie Run Kingdom, Fate/Grand Order, Epic Seven, Punishing Grey Raven, Dragalia Lost et League of Legends: Wild Crevasse. Toutes les notes n’étaient pas négatives, car certains utilisateurs ont laissé une note élevée en se plaignant de Genshin dans l’examen. Il est déroutant de savoir pourquoi les joueurs de Genshin ne se sentent pas entendus, car leur mécontentement a pris le dessus sur toutes les balises liées à l’anniversaire. Honkai Impact et Tears of Themis ont été les plus durement touchés, car ces jeux ont également été développés par miHoYo.

La communauté Genshin commence à développer une réputation de harceler les parties sans rapport avec leur mécontentement. Il y a à peine deux jours, la doubleuse anglaise du personnage de Genshin Kokomi a tweeté qu’il était inacceptable de harceler les doubleurs pour les décisions d’un studio de jeux. C’était en référence à la façon dont la doubleuse chinoise de Kokomi a été forcée d’annuler une diffusion en direct en raison du harcèlement qu’elle a subi à propos du gameplay terne de Kokomi.

Je ne sais pas qui a besoin d’entendre cela, mais l’ensemble de la communauté gacha anglaise vous a entendu vous plaindre des récompenses d’anniversaire. Nous avons compris. Maintenant, s’il vous plaît, arrêtez de traîner des fêtes aléatoires dans votre boeuf personnel avec miHoYo.