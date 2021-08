Des fans furieux d’Arsenal affrontent Mikel Arteta dans sa voiture après la défaite de Chelsea alors qu’Edu criait dessus par un supporter en colère dans les tribunes

Des images sont apparues montrant Mikel Arteta confronté à des supporters d’Arsenal en colère après la défaite écrasante du club contre Chelsea dimanche.

L’Espagnol a été accueilli par un groupe de supporters mécontents dans la circulation, avec un fan disant à plusieurs reprises « partez » tandis qu’un autre a dit « Arteta faites-vous une faveur ».

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, subit plus de pression. #ArtetaOut était à la mode pendant le match

Cela survient après que le directeur technique et ancien milieu de terrain des Gunners, Edu, ait été crié par un supporter en colère dans les tribunes pendant le match.

Arsenal a dépensé plus que tout autre club cet été, mais a commencé la saison de la pire des manières, à la grande déception de ses fans.

Les buts de l’attaquant Romelu Lukaku et de l’arrière droit Reece James ont assuré une défaite consécutive 2-0 pour les Gunners.

Les supporters d’Arsenal sont frustrés par la situation actuelle, le club a perdu ses deux matches d’ouverture, ce qu’il n’a fait que trois fois.

.

#ArtetaOut était à la mode pendant le match

Non seulement cela, ils n’ont même pas encore inscrit de but dans la ligue et cela ne va pas devenir plus facile car les Gunners sont confrontés à une tâche ardue en se rendant aux champions de Premier League, Manchester City lors de leur prochain match.

Le mauvais départ a entraîné beaucoup de pression de la part des fans et des experts. L’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur, Jamie O’Hara, a déclaré à talkSPORT: “S’ils (Arsenal) restent avec Arteta, ils finiront dans la moitié inférieure du tableau.

« Regardez-les, ils sont à des kilomètres, ils n’ont aucune direction, aucun plan.

“Tous ces jeunes qu’ils ont amenés, c’est juste du potentiel mais il faut des leaders dans le vestiaire pour en tirer le meilleur parti, il n’y a pas de leader dans l’équipe.”

.

Arsenal devrait terminer en dehors du top 10

Cela étant dit, Arteta était d’humeur provocante malgré un autre revers : « Il nous manquait neuf gros, gros joueurs et je vois beaucoup de points positifs.

« C’est un moment difficile mais j’ai vu une bonne réaction au fait de prendre du retard. Mon équipe joue avec beaucoup de courage. Ils font de leur mieux.

Arsenal et Arteta auront désespérément besoin du retour de ces neuf joueurs s’ils veulent sauver leur saison et s’assurer qu’ils se qualifient pour le football européen la saison prochaine.