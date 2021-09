Des fans indignés tentent d’annuler une nouvelle émission controversée de Netflix • .

Il y a tellement d’émissions Netflix à regarder ces jours-ci, dans ce qui est devenu un océan de contenu incompréhensiblement vaste avec à peu près quelque chose pour que tout le monde puisse en profiter. De même, plus il y a de contenu sur Netflix ? Plus il y a de chances que les gens se plaignent et protestent contre tel ou tel ajout à la bibliothèque. Exemple concret: Canine Intervention, une série de téléréalité qui a fait ses débuts sur Netflix plus tôt cette année.

Il suit le célèbre entraîneur de chiens d’Oakland Jas Leverette alors qu’il dirige Cali K9. “L’un des meilleurs centres de dressage de chiens en Californie”, selon Netflix. “En utilisant ses méthodes et techniques d’entraînement uniques, chaque épisode mettra en vedette Jas alors qu’il travaille avec une variété de chiens et leurs propriétaires pour résoudre leurs problèmes d’obéissance et de comportement. Jas travaille avec toutes les races, il n’a jamais refusé un chien et il peut corriger même les problèmes de comportement les plus extrêmes.

Meilleure offre du jour Cette étonnante friteuse à air intelligente avec Alexa est en vente au meilleur prix d’Amazon ! Prix ​​catalogue :129,00 $ Prix :89,00 $ Vous économisez :40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Émissions Netflix à regarder — Intervention canine

Les émissions Netflix qui génèrent des opinions divergentes parmi les téléspectateurs ne sont pas nouvelles. Mais Canine Intervention, toujours en attente d’approbation pour la deuxième saison, est dans une toute autre catégorie.

Il y a en fait des pétitions de fans concurrentes à propos de cette émission, circulant en ligne. Appel à la fois à Netflix pour renouveler l’émission ainsi que pour l’annulation de l’émission.

“L’émission Canine Intervention … met en vedette un dresseur d’animaux qui démontre l’utilisation de colliers étrangleurs, de colliers à griffes et de colliers à chocs électriques sur plusieurs plateformes de médias sociaux”, déclare cette pétition Change.org, qui a recueilli près de 50 000 signatures. “Nous n’avons pas besoin d’un autre dresseur de type César à la télévision montrant des techniques de dressage inhumaines aux propriétaires d’animaux.”

De l’autre côté de l’équation, cette pétition rivale Change.org a recueilli un peu plus de 19 000 signatures en faveur de l’émission. Plus précisément, il appelle Netflix à donner son feu vert à des saisons supplémentaires de la série. Il compte actuellement six épisodes d’environ une demi-heure sur Netflix.

“Grâce à Netflix et Jas Leverette, des millions de propriétaires de chiens ont renouvelé l’espoir que leurs chiens puissent être dressés”, indique cette pétition. Jas Leverette et Canine Intervention, continue-t-il, aident à sauver les chiens du monde entier de l’abandon, des abus et des sorts pires encore.

Tous les chiens vont sur Netflix

Il y a, bien sûr, d’autres contenus sur le thème canin à apprécier sur Netflix. Des émissions qui ont suscité des éloges quasi universels et sont restées à l’écart de la controverse. Si c’est ce que vous recherchez, nous attirerons votre attention sur la série Dogs. C’est une série Netflix réconfortante de deux saisons qui suit quelques histoires différentes sur le lien entre les gens et leurs chiens, de pays comme la Syrie, le Japon, l’Italie, le Costa Rica et les États-Unis. Un épisode remarquable, et mon préféré, est l’épisode 2 de la saison 1. Intitulé Bravo, Zeus.

Voici la description de l’épisode de Netflix. « Avide de retrouvailles, le réfugié syrien Ayham fait des plans dangereux… pour faire sortir son cher husky, Zeus, de Damas déchirée par la guerre. »

Vous pouvez les voir tous les deux dans la bande-annonce ci-dessous. Dans lequel Ayham demande à Zeus via une connexion vidéo de « chanter pour nous ». Je ne pleure pas, tu pleures.