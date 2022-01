Des fans mécontents exigent que Cristiano Ronaldo remplace Harry Maguire en tant que capitaine de Man United – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United du monde entier ont réagi à une publication Instagram controversée de Cristiano Ronaldo pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle année.

La mégastar a publié un message faisant le point sur son année, à côté d’une photo de lui et de sa famille. Le texte comprenait les mots suivants à propos de son retour à United :

« Mon retour à Old Trafford sera toujours l’un des moments les plus emblématiques de ma carrière.

«Mais je ne suis pas satisfait de ce que nous réalisons à Man. Uni. Aucun de nous n’est heureux, j’en suis sûr. Nous savons que nous devons travailler plus dur, mieux jouer et livrer bien plus que nous ne le faisons actuellement.

« Faisons de cette Saint-Sylvestre un tournant de la saison ! Embrassons 2022 avec un esprit plus élevé et une mentalité plus forte. Emmenons-nous au-delà, visons les étoiles et mettons ce club à sa place ! Rejoignez-nous, nous comptons sur vous tous !’

Les fans ont généralement réagi positivement au message. Commentaires inclus :

« Toujours à l’affût, les fans de @Cristiano @ManUtd vous aiment à chaque instant. »

« Parle pour nous tous, les 4 dernières années ont été décevantes. »

« Mentalité alpha. J’espère que cela se répandra dans tous les lots et qu’ils adopteront bientôt le Ralf Rangnick Gegenpressing.’

De nombreux commentaires étaient en faveur de la nomination de Ronaldo en tant que capitaine et ont exprimé leur mécontentement face à la possession continue du brassard par Harry Maguire :

‘Donnez-lui déjà le brassard de capitaine, l’homme est un vrai chef.’

« Parlé comme un vrai capitaine, donne-lui le brassard.

« Quelqu’un devrait @ Maguire ».

« @ManUtd, il est clair que l’expérience Harry est un échec, à tout le moins @Cristiano devrait être notre capitaine. »

« Capitaine matériel, mais je suis sûr que nous obtiendrons une réponse robotique de Harold Maguire dans quelques heures. »

« Mais je ne suis pas satisfait de ce que nous réalisons à Man. Uni. Aucun de nous n’est heureux », … Maguire l’est.

« On dirait que Maguire et Rashford sont parfaitement satisfaits de la façon dont nous nous débrouillons. »

« Notre capitaine n’est pas un gros corps Maguire »

« Tant que Maguire est notre capitaine, il n’y a aucun espoir. Il apporte trop de confusion dans cette équipe.

«Absolument sur place, pour faire tout cela d’abord enlever le brassard à Maguire, puis le mettre sur le banc. Croyez-moi, United retrouvera la confiance et commencera à gagner des matchs.

‘Gagnant. Dans chaque fibre de son corps. Comment Maguire est-il encore capitaine ?

On ne sait pas si Ralf Rangnick envisage un changement de capitaine, mais ce qui ressort clairement de la réponse aux paroles de Ronaldo, c’est que de nombreux fans en accueilleraient certainement un.

La publication Instagram de Cristiano Ronaldo «Je ne suis pas satisfait de ce que nous réalisons à Man United. Aucun de nous n’est heureux, j’en suis sûr. Nous savons que nous devons travailler plus dur, mieux jouer et livrer bien plus que nous ne le faisons actuellement. » #MUFC pic.twitter.com/JGhjzEnfG8 – Scoop MUFC (@MUFCScoop) 1er janvier 2022

Ig Cristiano : « Je ne suis pas satisfait de ce que nous réalisons à Man United. Aucun de nous n’est heureux, j’en suis sûr. Nous savons que nous devons travailler plus dur, mieux jouer et livrer bien plus que nous ne le faisons actuellement. » #MUFC pic.twitter.com/xt9z8OVqnp – Zone unie (@ManUnitedZone_) 1er janvier 2022