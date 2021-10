Des faucheurs et des chaises jetés dans une folle bagarre à l’exposition canine de Miami, vidéo sauvage !

L’enfer s’est déchaîné lors d’une exposition canine en Floride le week-end dernier – lorsque des gens se sont jetés des faneurs ET des chaises dans une bagarre insensée – et la scène sauvage a été filmée !

La bagarre s’est déroulée samedi dernier lors d’un événement appelé Miami Bully Takeover à l’hôtel Doubletree by Hilton près de l’aéroport de Miami … et tout a semblé recommencer à partir d’une dispute verbale entre deux femmes.

Un spectateur dans la foule a filmé le chaos après que les choses sont devenues physiques – et vous pouvez le voir dans la vidéo, c’est violent.

Les images montrent deux hommes se frappant, tandis qu’un autre homme a ramassé une chaise et l’a jetée. Vous pouvez également voir dans le clip qu’une autre personne a été piétinée au sol.

Finalement, le combat a été interrompu … mais quelques secondes plus tard, un autre combat a commencé dans une zone différente – avec plus de chaises et de coups de poing.

La sécurité est finalement intervenue pour tout fermer … et heureusement, aucun humain ou chien n’a été signalé blessé.

L’un des organisateurs de l’événement – ​​qui était une convention sur les races d’intimidateurs pour les chiens, les propriétaires, les chenils, les sauvetages et les vendeurs – s’est excusé pour la mêlée sur les réseaux sociaux après toute l’action de la journée.

« J’ai vraiment mal au cœur et je connais l’argent qui entre dans la présentation et nous voulons arranger les choses et rembourser les personnes qui n’ont pas pu se présenter », a déclaré l’organisateur. « Je voulais finir mais les flics ne l’ont pas permis. »

« Mes émissions sont des émissions familiales et c’est vraiment blessant et pas l’image que je veux que les gens voient. »

L’organisateur a ajouté : « C’est vraiment triste que les adultes agissent comme ils l’ont fait. »

Malgré toute la violence, les organisateurs de l’événement devraient organiser une autre exposition canine de race intimidante en Géorgie ce week-end d’Halloween.