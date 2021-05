Des fausses dents? Ce que recommande le Conseil général des dentistes

11/05/2021 à 18:10 CEST

La perte de dents continue d’être un problème très fréquent parmi la population espagnole. Beaucoup plus courant que la plupart d’entre nous ne le pensent. Et cette perte peut être due à de nombreuses causes.

Carie dentaire, maladie parodontale (gingivite, parodontite, sont quelques-unes des raisons pour lesquelles un patient peut présenter des espaces édentés ou sans dents.

Préserver l’équilibre de la bouche sous tous ses aspects (articulaire, musculaire, fonctionnel et esthétique), en règle générale toute perte de dent doit être réhabilitée.

Il est essentiel de remplacer ces dents et de le faire rapidement, parce que le reste des dents a tendance à bouger avec le temps, à combler les lacunes, et nous perdrons notre sourire radieux.

De plus, le problème est que ces déplacements ne sont pas bons car, le plus souvent, ils amènent les dents à acquérir des positions qui peuvent rendre l’hygiène difficile, faciliter l’apparition de pathologies dentaires et gingivales, et gêner l’occlusion (la morsure).

Alternatives à la perte de dents

C `est vrai que Un élément prothétique ne pourra jamais compenser à 100% les avantages d’une dent naturelle, mais & mldr; Pour réhabiliter ces espaces, il existe deux grands groupes d’alternatives thérapeutiques:

– Les options qui impliquent l’intégration d’un élément fixe dans la bouche du patient, que le patient ne peut pas retirer.

– Ceux qui sont amovible et que le patient peut retirer de la bouche.

Dans les deux cas, des traitements peuvent être effectués avec ou sans implants dentaires. Et bien que les implants dentaires soient l’option préférée, il n’est pas toujours possible d’utiliser cette solution.

Alors quand il n’y a pas d’autre alternative, les prothèses conventionnelles, les prothèses traditionnelles, sont toujours une bonne option pour résoudre les absences dentaires de nombreux patients.

Une fois que le dentiste a déterminé que la meilleure option est la prothèse, il est pratique de savoir que devons-nous faire pour étendre l’utilisation de cette prothèse conventionnelle et éviter plus de problèmes dans la bouche.

Le Conseil espagnol des dentistes recommande

• Gardez toujours la prothèse propre et exempte de débris. Non seulement les dents «naturelles», les prothèses dentaires peuvent également accumuler de la plaque, et même du tartre, si elles ne sont pas bien nettoyées.

Il y a quelques brosses prothétiques spécifiques et pastilles de nettoyage qui aident à les désinfecter avec succès.

Les remèdes maison et les formules doivent être évités afin de les conserver ou de les ajuster, notamment en raison du risque de détérioration irréversible des matériaux à partir desquels ils sont fabriqués.

• L’utilisation d’adhésifs dentaires permet de compenser les changements de sorte que la bouche souffre avec le temps et les problèmes de mobilité qu’une prothèse peut présenter, même dès le premier jour d’utilisation. Ainsi, un adhésif dentaire peut aider améliorer le soutien, la stabilité et la rétention de la prothèse, tout en réduisant les fuites de débris alimentaires sous les dents.

• Visites chez le dentiste. Ils ne se terminent pas lorsque nous avons de fausses dents. De plus, des contrôles doivent être effectués régulièrement pour vérifier que la prothèse reste bien ajustée au fil du temps.

Ceci est fortement recommandé non seulement dans les cas où le patient a encore des dents dans la bouche, mais également dans les cas où ils les ont toutes perdues.

En résumé, les prothèses dentaires conventionnelles sont toujours une option viable qui couvre la nécessité de réhabiliter les dents manquantes.

Son utilisation et sa maintenance bénéficieront de l’utilisation de certains outils et produits et, surtout, grâce à un surveillance régulière par le dentiste.

Comment il fait remarquer docteur Oscar Castro Reino, président du Conseil général des dentistes, «les résultats de la dernière enquête de santé bucco-dentaire réalisée en 2020 révèlent que un adulte sur 3 de plus de 65 ans porte une prothèse amovible, et que les besoins en prothèses multi-unitaires (plusieurs dents) sont encore considérables en Espagne.

Il est très important que les patients les gardent toujours propres, bien ajustés et qu’ils effectuent les contrôles de contrôle régulier chez le dentiste pour vérifier son état ».