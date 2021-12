Des femmes nues ont défilé dans les rues et battues à coups de bâton après que la foule les a accusées de vol

Selon certaines informations, quatre femmes ont été déshabillées de force, battues avec des cannes et ont défilé dans une rue après avoir été accusées de vol à l’étalage.

Des images poignantes, que The Sun Online a décidé de ne pas publier, montrent les femmes battues par une foule en colère pour avoir prétendument volé à Faisalabad, au Pakistan.

Le groupe de femmes a été accusé par le propriétaire du magasin d’électronique lorsque trois hommes les ont forcées à descendre dans la rue.

Dans une vidéo, les femmes entrent dans le magasin où travaille un homme et semblent retirer des articles des étagères avant que le propriétaire et les femmes ne quittent le magasin.

Dans un clip ultérieur, l’une des femmes pleure alors qu’elle s’accroupit sur le sol à l’intérieur du magasin et que la caméra fait un panoramique pour filmer ce qui se passe à l’extérieur.

Une autre femme est agressivement traînée par trois hommes par les chevilles et les poignets, puis jetée sur le sol près de la première femme, l’air visiblement bouleversée et terrifiée.

Dans une autre vidéo, une troisième femme est nue à partir de la taille tandis que la quatrième femme est obligée de se déshabiller et elles sont toutes les deux battues avec des bâtons par des hommes de la région.

Les femmes crient et pleurent pendant l’attaque brutale et tentent de se protéger avec leurs bras.

Après qu’une des femmes accusées ait tenté de se couvrir avec un châle bleu, il lui est arraché et elle est laissée complètement nue à l’exception d’un soutien-gorge et semble être extrêmement affligée.

Les gens autour de l’attaque se moquent et klaxonnent pendant que la femme essaie désespérément de couvrir sa poitrine avec ses bras.

L’une des autres femmes à moitié nues semble trouver le châle bleu sur le sol et elle l’utilise pour couvrir son amie recroquevillée.

Les femmes auraient été « promenées » nues dans la rue pendant une heure avant que la police du Pendjab ne soit alertée et ne vienne intervenir.

La police a déclaré avoir reçu un appel de résidents auquel elle a immédiatement répondu et arrêté le propriétaire du magasin d’électricité et trois employés qui y travaillaient.

Cinq hommes ont été arrêtés au total pour avoir torturé et déshabillé les femmes dans un marché très fréquenté, après que les femmes eurent dit à la police qu’elles n’entraient dans le magasin que pour demander de l’eau.

Les femmes ont déclaré à la police qu’en entrant dans le magasin, le propriétaire du magasin Saddam et trois de ses employés les avaient accusées de vol et avaient commencé à les battre.

Les victimes ont en outre déclaré à la police que pendant que les commerçants les battaient, d’autres hommes du marché se sont également joints à eux et ont commencé à les torturer.

Ils ont traîné les femmes hors du magasin, les ont déshabillées, puis ont filmé l’incident, a indiqué la police.

La police a ajouté que sur les directives du Bureau central de la police (CPO) Faisalabad, une affaire a été enregistrée contre quatre hommes identifiés et huit hommes non identifiés pour avoir détenu et torturé les femmes.

Les commerçants auraient déclaré à la police que les femmes avaient déchiré leurs propres vêtements et que les hommes impliqués n’étaient pas responsables des actions des femmes.

Les mauvais traitements infligés aux femmes au Pakistan ont été bien documentés ces dernières années.

Une grande partie du Pakistan vit sous un code « d’honneur » selon lequel les femmes qui font « honte » à la famille peuvent être victimes de violence ou de meurtre.

Une nouvelle loi est entrée en vigueur pour lutter contre le traitement horrible des femmes, car les hommes reconnus coupables de viol peuvent désormais être castrés chimiquement en guise de punition pour leurs crimes.

Cela survient après que le Premier ministre Imran Khan a suscité l’indignation après avoir blâmé la façon dont les femmes s’habillent pour une augmentation des cas de viol.

Cet article a été initialement publié sur The Sun et a été reproduit ici avec autorisation.