Des fermes au juge en chef de l’Inde: NV Ramana, désignée par le CJI, et les grands défis qui l’attendent

Nuthalapati Venkata Ramana sera assermenté en tant que 48e juge en chef de l’Inde demain à 11 heures. Né le 27 août 1957, dans une famille d’agriculteurs du village de Ponnavaram, dans le district de Krishna, dans l’Andhra Pradesh, NV Ramana a fait un B.Sc. et baccalauréat en droit.

Il s’est enrôlé comme avocat le 10 février 1983. Il avait exercé à la Haute Cour d’Andhra Pradesh, aux Tribunaux administratifs centraux et d’Andhra Pradesh et à la Cour suprême de l’Inde en matière civile, pénale, constitutionnelle, du travail, du service et des élections. Sa spécialisation se situe dans les lois constitutionnelles, pénales, de service et fluviales interétatiques. «Il a également été conseiller juridique pour diverses organisations gouvernementales. Il a été conseiller permanent supplémentaire pour le gouvernement central et conseiller permanent pour les chemins de fer au Tribunal administratif central à Hyderabad. Il a également exercé les fonctions d’avocat général supplémentaire de l’Andhra Pradesh. Il a été nommé juge permanent de la Haute Cour d’Andhra Pradesh le 27 juin 2000. Il a été juge en chef par intérim de la Haute Cour d’Andhra Pradesh du 10 mars 2013 au 20 mai 2013 », indique un bref profil sur le site Web. de l’Autorité nationale du service juridique.

Le juge NV Ramana a été nommé juge en chef de la Haute Cour de Delhi en septembre 2013. Il a été nommé juge à la Cour suprême de l’Inde en février 2014 et prendra sa retraite le 26 août 2022. Le juge NV Ramana disposera donc d’environ 16 mois pour servir de CJI.

En tant qu’étudiant, NV Ramana s’est battu pour les libertés civiles pendant l’urgence et le mouvement Jai Andhra pour un État Andhra séparé dans les années 1970.

Le juge Ramana a été en désaccord avec l’actuel ministre en chef de l’Andhra Pradesh, YS Jagan Mohan Reddy, qui l’a accusé de manipuler les juges de la Haute Cour pour bloquer la politique de son gouvernement. Il a également accusé le juge Ramana de suspendre les enquêtes sur certaines transactions foncières douteuses à Amaravati. Reddy a écrit une lettre à CJI SA Bobde en octobre de l’année dernière accusant Ramana d’une tentative de déstabilisation de son gouvernement. CJI Bobde avait demandé à Reddy de présenter ses allégations sous la forme d’un affidavit. Une enquête interne confidentielle a été ordonnée après que Reddy a soumis un affidavit. Le juge Ramana a eu un bon coup dans l’enquête.

Défis à venir en tant que CJI

Justice NV Ramana a cherché à renforcer l’infrastructure judiciaire pour éliminer l’énorme arriéré d’affaires. La Cour suprême aura environ 13 postes vacants pendant le mandat de Ramana, car de nombreux juges doivent prendre leur retraite d’ici la fin de 2021. Quatre autres juges en fonction prendront leur retraite avant que le juge Ramana ne démissionne en août 2022. Le plus grand défi devant Ramana sera de rationaliser le processus de nomination à la Cour suprême ainsi que dans les tribunaux de grande instance qui ont été aux prises avec la suspension d’environ cinq millions d’affaires en raison d’un manque de juges. Il prend le poste à un moment où la nation est aux prises avec la montée subite du COVID-19 et la pénurie d’oxygène. L’affaire suo motu concernant les problèmes découlant de la pandémie COVID-19 et sa gestion étant ajournée pour mardi, le nouveau CJI NV Ramana entendra l’affaire maintenant. Parmi les autres problèmes qui pourraient survenir au cours de son mandat, citons le plaidoyer pour une enquête sur l’accord Rafale, la loi sur le droit d’adorer, le projet de loi sur la réorganisation du CAA-NRC et du Jammu-et-Cachemire.

