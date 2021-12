Des fermetures d’écoles se profilent alors que le secrétaire à l’Éducation prévient que les cours seront annulés jusqu’au PRINTEMPS | Politique | Des nouvelles

Les écoles connaissant diverses difficultés, notamment des taux élevés d’absence du personnel, en raison de la propagation de la variante du coronavirus Omicron, le secrétaire à l’Éducation a averti que les perturbations pourraient se prolonger jusqu’au trimestre de printemps et a appelé à des enseignants qualifiés qui ont quitté la profession pour revenir pour aider la nation à traverser la crise.

Les écoles ont connu une faible fréquentation des enseignants et des élèves avant les vacances d’hiver, et les responsables du ministère de l’Éducation (DfE) ont admis dimanche qu’ils s’attendaient à ce qu’Omicron entraîne des niveaux élevés d’absence du personnel tout au long du trimestre de printemps.

Dans un appel désespéré pour relever les défis posés par la pandémie de coronavirus aux écoles, M. Zahawi a exhorté les anciens enseignants qui ont peut-être quitté la profession à poursuivre une carrière différente pour postuler sur le site Web Get Into Teaching dès que possible – de préférence avant la veille de Noël — pour rejoindre le marché du travail dans la nouvelle année.

PLUS À VENIR