Des fêtards gallois réservant des minibus pour s’enfuir en Angleterre à l’occasion du « Fais-le organisé ! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Mark Jones, qui possède un pub à Chirk, au Pays de Galles, a révélé qu’il savait que de nombreuses personnes avaient réservé des minibus pour les récupérer dans l’après-midi avant de les emmener en Angleterre pour célébrer le Nouvel An. M. Jones, dont le pub se trouve à moins d’un mile de la frontière anglaise, a convenu que c’était une « blague » que les différents gouvernements britanniques aient tous élaboré des règles différentes au cours de la nouvelle année et a déclaré que nombre de ses habitués ne savaient pas s’ils pouvaient lui rendre visite ou non. Un autre propriétaire dont le pub se trouve juste du côté anglais de la frontière écossaise a ressenti de la sympathie pour ses collègues propriétaires coincés avec les restrictions sur les coronavirus alors que le Nouvel An devait transporter des lieux au cours des prochaines semaines.

S’exprimant sur Sky News, M. Jones a expliqué comment il doit suivre la règle des six, porter des masques pour se déplacer dans le pub, respecter la distanciation sociale et suivre et tracer s’il veut rester ouvert.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à une nuit chargée et si des gens traversaient la frontière, M. Jones a expliqué: « Je sais que quelques-uns ont réservé des minibus pour se rendre en ville, qui se trouve à sept kilomètres de là.

« Ce fut un Noël très calme, pour être honnête, je suis ici depuis 20 ans et je n’en ai jamais vécu un aussi calme que celui-ci. »

M. Jones a convenu que les fêtards gallois faisaient les choses de « mode organisée » et a déclaré que la plupart déménageraient plus tard cet après-midi.

Margaret Straughan, qui possède un pub à Berwick-upon-Tweed, était également au programme et a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les choses soient « très chargées ».

Elle a ajouté : « J’espère que les gens prendront soin d’eux et respecteront ce que nous avons décidé de faire.

« Prenez simplement la responsabilité de vous-mêmes, ce sera très chargé ici parce que les deux derniers jours, nous avons été inondés de gens à manger et à boire. »

Mme Straughan a ajouté qu’elle n’était qu’à un kilomètre et demi de la frontière écossaise et a déclaré qu’elle avait des petits-enfants qui allaient à l’école en Écosse.

La propriétaire a également révélé qu’elle avait des habitués qui traversaient souvent la frontière et qu’elle était secrètement ravie parce qu’elle craignait que les restrictions n’aillent dans l’autre sens.

M. Jones a ensuite été interrogé sur les différentes règles observées dans le pays et s’il s’agissait d’une blague.

Il a répondu: « Après la première fois, j’ai pensé que nous apprendrions tous et que nous aurions tous les mêmes règles depuis le premier verrouillage.

« Personne ne sait vraiment ce qui se passe et ils viennent dans notre pub et ils ne savent pas quelles sont les règles. »

L’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles ont introduit de nouvelles restrictions au cours de la période du Nouvel An pour tenter de freiner la propagation du coronavirus.

Des limites aux rassemblements en plein air ont également été mises en place, ce qui signifie que les grandes célébrations, comme Hogmanay, ont été annulées.

Des rapports sont apparus avant le 31 décembre selon lesquels des personnes prévoyaient de traverser la frontière avec l’Angleterre pour célébrer le Nouvel An.

Le vice-premier ministre John Swinney a déclaré à BBC Breakfast : « Les gens sont libres de faire leur propre jugement. Mais ce que nous devons reconnaître, c’est qu’Omicron est une menace sérieuse pour absolument tout le monde au sein de notre société et nous devons tous prendre des mesures pour nous protéger en limiter nos contacts sociaux et nos connexions et en respectant les restrictions que nous avons en place.

« Je pense que ce n’est pas la bonne voie à suivre pour les gens parce que nous avons une situation grave que nous devons gérer et nous encourageons tout le monde à jouer son rôle pour y remédier. »