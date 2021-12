Des fêtards limités s’alignent pour la chute du bal du réveillon du Nouvel An à Times Square

La foule de Times Square ball drop est limitée à 15 000 spectateurs cette année (Photos: REX)

Le célèbre ballon de Times Square tombe pour sonner la nouvelle année sous une forme différente vendredi que dans les années pré-pandémiques.

Les responsables de la ville de New York ont ​​annoncé la semaine dernière que l’événement pour voir une balle de six tonnes avec 2 700 cristaux de Waterford tomber pour inaugurer 2022 à minuit aurait lieu. Cependant, ils ont déclaré qu’il serait limité à 15 000 spectateurs en personne, contre 58 000 en moyenne.

Des sections de Times Square ont été barricadées comme les années précédentes, mais les participants n’ont pas été autorisés à entrer dans les zones d’observation avant 15 heures le vendredi, ce qui était beaucoup plus tard que les années précédentes.

La plus grande différence était que le personnel de l’événement a vérifié les cartes de vaccination des participants pour s’assurer qu’ils avaient reçu les deux vaccins contre le coronavirus à deux doses ou le vaccin à dose unique Johnson & Johnson au moins 14 jours avant.

« Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau les visiteurs à Times Square ce réveillon du Nouvel An », a déclaré le président de Times Square Alliance, Tom Harris. « Notre objectif est d’avoir un événement sûr et responsable pour le monde à voir. »

La chute de balle a obtenu le feu vert la semaine dernière après ne pas s’être produite l’année dernière en raison de la pandémie. Cela est autorisé à se produire car la ville de New York a signalé mercredi un nombre record de nouveaux cas de Covid-19, à près de 44 000, selon les chiffres de l’État. Le nombre de cas quotidiens était similaire jeudi.

Les célébrations de cette année commencent à 18 heures. Plusieurs artistes se produiront dont KT Tunstall, Karol G et Journey. Le rappeur LL Cool J a annulé sa performance mercredi après avoir été testé positif pour le coronavirus.

Le ballon drop sera hébergé par plusieurs chaînes de télévision dont ABC, CNN et NBC. Il peut également être diffusé en direct via Times Square Alliance et sur des services de streaming comme Hulu Live TV, Peacock et YouTube TV. La chute de balle peut également être vue sur le métaverse cette année.

