Des documents récemment déclassifiés de l’inspecteur général de la CIA montrent que l’agence connaissait au moins 10 de ses employés qui étaient coupables de crimes sexuels impliquant des enfants mais ont choisi de ne pas poursuivre.

Les rapports originaux de Buzzfeed montrent la nature de l’état profond et comment il protège les prédateurs par sa nature même. La CIA prétend que poursuivre les criminels sexuels en leur sein pourrait mettre en danger les secrets d’État comme une excuse parfaite pour garder la pédophilie secrète.

Un employé a été licencié après avoir agressé sexuellement un enfant de 2 ans et un enfant de 6 ans. Cependant, cet individu n’a jamais été poursuivi. Un autre employé a été contraint de démissionner après avoir acheté trois cassettes sexuelles d’enfants aux mères des victimes, mais n’a également jamais été poursuivi. Un autre prédateur a perdu son contrat avec la CIA après avoir été pris dans une opération d’infiltration et il n’a pas été poursuivi.

Big League Politics a signalé le comportement illicite de la CIA et d’autres tentacules de l’État profond :

« L’État profond diabolise les manifestants qui descendent dans la rue parce que leurs moyens de subsistance sont détruits en tant que menace terroriste nationale.

Le gouvernement fédéral met en garde les soi-disant travailleurs essentiels et les bureaucrates du gouvernement qu’ils pourraient être la cible de manifestants anti-quarantaine avec des attaques violentes. Les autorités fédérales sont passées d’une concentration sur ISIS et Al-Qaïda à un profilage des amoureux de la liberté dans leur guerre contre le terrorisme.

« Certains acteurs illicites considéreront probablement toute ordonnance continue de l’État comme une portée excessive du gouvernement, et les directives et politiques de sécurité anticipées – en particulier l’utilisation de masques faciaux – serviront probablement également de facteur déterminant à la poursuite des incidents violents liés à la pandémie », analystes avec le Department of Homeland Security (DHS) ont écrit dans leur évaluation.

Les manifestants ont été diabolisés parce qu’ils ont démontré leurs droits au 2e amendement lors de rassemblements anti-verrouillage à travers le pays. Cependant, les cas réels de violence sont venus des autorités appliquant les politiques draconiennes instituées principalement par les gouverneurs démocrates à travers le pays…

L’État profond diabolise les manifestants anti-quarantaine tout comme ils ont diabolisé le président Trump en tant qu’agent russe. Il s’agit de leur dernière arnaque pour maintenir leur mainmise sur le pouvoir et maintenir la tyrannie du verrouillage en place avant les élections cruciales de cette année.

