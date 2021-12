Des files d’attente pour acheter la loterie de Noël à Doña Manolita

16/12/2021 à 10h00 CET

PE

Les touristes, les citoyens de la ville de Madrid et même les personnes qui voyagent expressément pour acheter leurs billets de loterie de Noël dans l’administration traditionnelle de Madrid.

L’administration traditionnelle de la loterie Doña Manolita a présenté ce mardi de longues files de Madrilènes et de touristes que, pour acheter la loterie de Noël, ils attendent à partir de sept heures du matin, plus de trois heures en ligne, « faire confiance à la magie » et « à la chance ».

Bosco, travailleur de Doña Manolita, a célébré, dans des déclarations au PE, « que ces jours-ci, nous voyons beaucoup plus de gens« Et que » ce pont est très solide à vendre. « » Beaucoup de gens viennent, et bien que cela ne soit pas comparable à l’année dernière, vous pouvez voir que beaucoup de gens visitent Madrid et viennent faire la traditionnelle Doña Manolita file d’attente », a détaillé.

Des citoyens faisant la queue dans un climat non accompagné ont expliqué que vaut la peine attendre « jusqu’à trois et quatre heures » pour acheter chez Doña Manolita, certains « par tradition », d’autres par « illusion dans la magie » de la Loterie et d’autres « en faisant confiance à la chance et au hasard ». « Plus que de demander un numéro spécifique, cette année, les gens vont au hasard, ils vont à la chance et voient si la chance rentre chez eux », a déclaré Bosco.