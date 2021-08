Des films comme La cabine des baisers ‘

Netflix déverse une avalanche de contenu original sur le monde à peu près chaque semaine. (Et nous vous en sommes très reconnaissants !) Ce contenu original prend plusieurs formes ; Il y a les séries de prestige de haute qualité, comme Stranger Things et The Crown. Il existe des documentaires importants et stimulants comme Athlete A et 13th. Il existe également des docuseries bizarres addictives et / ou à la limite, comme Making a Murderer et Tiger King. Mais un endroit où Netflix a vraiment commencé à briller est celui des comédies romantiques originales.

Pensez-y : les comédies romantiques ont connu leur apogée dans les cinémas dans les années 90 et au début des années 2000, mais à l’exception de quelques grands succès comme Crazy Rich Asians, la comédie romantique est devenue une espèce en voie de disparition dans les cinémas. Sur Netflix cependant, les comédies romantiques ne font pas que survivre… elles prospèrent. Et dans la catégorie générale des comédies romantiques, il existe une sous-catégorie plus petite de comédie romantique que Netflix est vraiment en train de clouer: la comédie romantique pour adolescents.

Et en ce qui concerne les comédies romantiques pour adolescents de Netflix en particulier, cela ne va pas beaucoup mieux que The Kissing Booth. Le film populaire a déjà engendré deux suites, The Kissing Booth 2 et The Kissing Booth 3, évidemment.

Netflix

Si vous avez déjà regardé The Kissing Booth et The Kissing Booth 2 plus de fois qu’il n’est techniquement sain pour un seul humain de le faire pendant que vous attendez que The Kissing Booth 3 arrive sur Netflix cette semaine, voici 15 autres films comme la série The Kissing Booth à regarder en ce moment.

A tous les garçons que j’ai aimé avant

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Si vous aimez le sérieux de The Kissing Booth, alors il va de soi que vous adorerez l’autre rom-com phare de Netflix À tous les garçons que j’ai aimés auparavant.

10 choses que je déteste à propos de toi

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Tous les films ne sont pas assez bons pour donner naissance à une scène vraiment emblématique. 10 choses que je déteste à propos de toi (qui est un récit moderne de La mégère apprivoisée) en a deux : Heath Ledger sérénade Julia Stiles sur les gradins et le rendez-vous épique du couple au paintball.

Le DUFF

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Mae Whitman est en pleine forme en tant que titulaire DUFF (alias ami laid et gros – un titre vraiment terrible que seuls les esprits les plus méchants du lycée pourraient concevoir) dans ce film qui frappe tous les grands tropes de la comédie romantique pour adolescents : le « vilain petit canard “relooking, le jock populaire tombant amoureux de la fille” ringard “, et plein de stratagèmes secrets. Les neuf au complet, vraiment.

Elle est tout ça

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Quand les gens se moquent des comédies romantiques des années 90, ils se moquent essentiellement de She’s All That, qui est l’ultime film de relooking pour adolescents ” vilain petit canard “. Tout comme The Kissing Booth, ce film reçoit également plus d’amour de Netflix sous la forme de He’s All That avec Addison Rae.

Seize bougies



Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

En parlant de paver la voie, revenons au film pour adolescents original “Jock populaire tombe pour une fille ringard”: Sixteen Candles. Certaines blagues ne vieillissent pas bien (comme du tout), mais l’encapsulation de l’angoisse des adolescents est intemporelle.

Méchantes filles

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Mean Girls prend définitivement le titre de comédie pour adolescents classique moderne par excellence. Non, la romance n’est pas aussi au premier plan que dans les autres films de cette liste, mais les cheveux d’Aaron Samuels ont l’air sexy repoussés.

La moitié de celui-ci

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Les comédies romantiques classiques s’accompagnent de problèmes à l’ancienne, comme un manque de diversité et de représentation sérieusement problématique. The Half of It de Netflix prend une intrigue classique de comédie romantique (le gars demande à une fille “nerdy” de l’aider à courtiser la fille de ses rêves) et lui donne une mise à jour moderne bien nécessaire (la fille “nerdy” est également en train de craquer pour l’objet de l’affection du garçon).

Lycée Musical

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Trois mots : Zac. Efron. En chantant.

En fait, encore deux mots : Et. Dansant.

17 encore

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Si vous vibrez à M. Efron vers le début, ajoutez 17 Again à votre liste mentale à surveiller. Dans ce document, Zac incarne un homme adulte (joué sous sa forme adulte par Matthew Perry, ancien de Friends) qui est à nouveau transformé par magie en lui-même de 17 ans pour une seconde chance à la gloire et à la vie qu’il pense qu’il raté la première fois.

Amour, simon



Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Si vous recherchez le genre de comédie romantique pour adolescents qui déclenchera des papillons pleins dans votre estomac et apportera la gamme émotionnelle pour rester avec vous après que vous ayez fini de regarder, Love, Simon est-ce.

Une histoire de Cendrillon

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Comme le titre l’indique, il s’agit d’une version moderne de Cendrillon, avec Hilary Duff, post-Lizzie McGuire, dans le rôle de l’outsider principal et Chad Michael Murray, de l’ère One Tree Hill, dans le rôle du prince charmant.

Angus, tongs et bécotage parfait

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Si vous préférez vos comédies romantiques pour adolescents avec un peu plus de cœur et d’âme de passage à l’âge adulte, ce film (basé sur le roman britannique à succès Angus, Thongs et Full-Frontal Snogging) fait très bien le travail.

John Tucker doit mourir

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Une grande partie de celui-ci est très anti-rom, mais il le compense en étant extra, extra com, si vous voyez ce que je veux dire. John Tucker Must Die se concentre sur trois filles qui sont doubles (euh, triples?) Par le joueur populaire John Tucker et décident de se venger en recrutant une quatrième fille pour renverser la vapeur.

Facile

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Vous souvenez-vous d’avoir lu The Scarlet Letter au lycée et d’avoir eu l’impression que c’était une histoire tragiquement relatable dans les temps modernes ? Parce que Easy A montre comment c’est réellement le cas – mais, vous savez, d’une manière amusante.

La liste de non baisers de Naomi et Ely

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Se battre pour des SO potentiels est un moyen infaillible de ruiner une amitié, c’est pourquoi Naomi et Ely ont pour règle stricte de ne pas s’en prendre à des personnes qu’elles aiment toutes les deux. Ces personnes sont placées sur une liste sans baiser, un système qui fonctionne très bien jusqu’à ce qu’elles tombent toutes les deux amoureuses du même gars et que toute la liste des “interdits” s’effondre.

Kayleigh Roberts Kayleigh Roberts est la rédactrice du week-end chez Marie Claire, couvrant l’actualité des célébrités et du divertissement, de la royauté réelle comme Kate Middleton et Meghan Markle à la royauté hollywoodienne, comme Katie Holmes et Chrissy Teigen.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io