Des films en avant-première sur Netflix toute la semaine

Netflix et ses avant-premières pour toute la semaine

« Impardonnable », « Nous rentrons à la maison ! » et « Anonyme » ne sont que quelques-uns des films Que pouvez-vous voir dans le Plate-forme à partir de cette semaine, alors continuez à lire pour découvrir les nouveautés.

Une nouvelle semaine en décembre commence, et lors de vos après-midi froids, vous voulez plus que jamais profiter de ratios de loisirs depuis le canapé à la maison, en regardant, par exemple, l’un des nouveaux films que Netflix sort cette semaine.

C’est ainsi que si vous êtes amateur de ‘thrillers’, vous ne pouvez pas manquer Unforgivable, le nouveau protagoniste de Sandra Bullock.

Alors que si vous préférez le romantisme, votre grand allié est sans aucun doute le mexicain Anónima.

En revanche, pour les plus petits de la maison cette semaine la comédie animée, On rentre à la maison ! Et le bien-aimé David et les Elfes sortira.

Voici les films qui sortiront sur Netflix du 6 au 12 décembre :

1

David et les Elfes

Le film raconte l’histoire d’un lutin qui, fatigué de sa vie stressante, décide de voyager dans le monde réel pour tenter de découvrir la vraie magie de Noël.

Un vœu que vous pourrez exaucer grâce à l’aide d’un petit ami humain qui vous montrera comment être heureux au moment le plus magique de l’année.

Première : 6 décembre

2

Le garçon d’Asakusa

Un autre des longs métrages originaux que vous pourrez voir cette semaine sur la plateforme est le drame biographique The Boy from Asakusa, qui relate les débuts dans le monde du jeu d’acteur de l’acteur et réalisateur japonais Takeshi Kitano.

Le film montre le moment où il décide de quitter l’école pour suivre une formation d’acteur de théâtre.

Tout en rêvant de devenir une star sur scène, il commence à découvrir que la population a mis de côté son intérêt pour le théâtre, attirée par l’immédiateté de la télévision.

Première : 9 décembre

3

Anonyme

Anonyme est le titre du film mexicain qui débarque cette semaine sur la plateforme.

D’après le roman de Wendy Mora, l’histoire suit deux jeunes, Valeria et lex, qui sont dans une double relation.

Dans leur vraie vie, une belle amitié a commencé à naître entre eux, alors qu’ils étaient dans le monde 2.0. les messages sont croisés, sans connaître leur identité.

Première : 10 décembre

4

Nous rentrons à la maison!

La bande d’animation Nous rentrons à la maison ! C’est une autre des nouveautés pour les plus petits qui s’ajoute au catalogue.

Le film nous présente un groupe d’animaux exotiques qui décident de quitter leur maison du zoo australien pour échapper aux centaines de regards qu’ils reçoivent chaque jour.

Leur plan se complique lorsqu’un des koalas du zoo rejoint la mission, qu’ils doivent accepter s’ils ne veulent pas être découverts par les coordinateurs de l’enclos.

Première : 10 décembre

5

Impardonnable

Sandra Bullock revient sur Netflix avec le ‘thriller’ Unforgivable, inspiré de la fiction britannique du même nom.

Réalisé par Nora Fingscheidt, le film raconte l’histoire de Ruth, une femme qui, après avoir été libérée de prison, où elle a purgé une peine de 15 ans pour avoir mis fin à la vie de deux des agents qui l’ont expulsée de chez elle, décide que elle doit se venger de ceux qui l’ont enfermée, et l’ont privée de ces années de sa vie.

Première : 10 décembre

6

