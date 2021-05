Des fissures apparaissent dans le système BEAST ⋆ 10z viral

de l’état de la nation :

« Plus de la moitié des Américains ont une immunité naturelle »

« LE PLUS GRAND ÉCHEC DE LEADERSHIP MÉDICAL » JAMAIS ! ! !

Enfin, le système – le système BEAST – commence à se fissurer.

Lorsqu’un médecin praticien et professeur à la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins, également titulaire d’une maîtrise en santé publique, déclare que « La moitié des Américains ont une immunité naturelle », il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec le récit officiel du NIH, du CDC et de l’OMS. Et donc il y a !

Ce qui suit sont les proclamations émises par le Dr Marty Makary concernant l’immunité collective, en particulier par rapport au type d’immunité nettement inférieur qui se produirait après les vaccinations Covid extrêmement dangereuses et mortelles.

Un professeur de la Johns Hopkins School of Medicine a déclaré qu’il y a un rejet général du fait que plus de la moitié de tous les Américains ont développé une immunité naturelle contre le coronavirus et qu’il constitue « l’un des plus grands échecs de notre leadership médical actuel. “ Le Dr Marty Makary a fait ces commentaires lors d’une récente interview, notant que «l’immunité naturelle fonctionne» et qu’il est faux de vilipender ceux qui ne veulent pas du vaccin parce qu’ils se sont déjà remis du virus. Makary a critiqué “le CDC le plus lent, le plus réactionnaire et le plus politique de l’histoire américaine” pour ne pas avoir clairement communiqué les faits scientifiques sur l’immunité naturelle par rapport au type d’immunité développé par les vaccins. “Il existe plus de données sur l’immunité naturelle que sur l’immunité vaccinée, car l’immunité naturelle existe depuis plus longtemps”, a souligné Makary.

Soyons très clairs, le seul moyen de sortir de toute pandémie, même de ce canular pandémique fabriqué de manière transparente, est que l’humanité dans son ensemble acquière une immunité collective contre les divers agents infectieux associés à l’arme biologique COVID-19 méticuleusement bio-ingénierie.

Le corps humain a évolué au fil des millénaires pour devenir le bio-organisme de lutte contre les micro-organismes pathogènes le plus sophistiqué et le plus efficace au monde. Une grande partie de cette réponse immunitaire efficace s’est développée en raison de tous les nouveaux microbes qui ont émergé depuis l’avènement de la révolution industrielle.

Pandémie de grippe espagnole de 1918

Examinons de près la grippe espagnole de 1918 qui a tué plus de 100 000 000 de millions de personnes dans le monde. Ce fléau mondial était également un génocide mondial bien planifié. Voir: GRIPPE ESPAGNOLE: Un génocide mené par une pandémie de grippe

Tout d’abord, ce n’est pas la grippe espagnole qui a causé tant de morts ; ce sont les traitements médicaux standardisés qui ont causé le taux de mortalité extraordinaire. Du point de vue médical, l’utilisation hautement inappropriée de l’aspirine et de la morphine a créé la tempête parfaite de ce qu’il ne faut PAS faire avec ces patients atteints de la grippe espagnole. Et les médecins le savaient d’après leurs observations cliniques, mais ont quand même prescrit les plans de traitement fatals. Semble familier?!?!

L’essentiel ici, en ce qui concerne l’évolution de la pandémie de grippe espagnole, est que finalement toute la population mondiale a atteint l’immunité collective. Parce que chaque personne sur la planète a finalement été exposée à l’agent d’infection primaire, elle a produit les anticorps nécessaires qui ont servi de défense naturelle à toute exposition future.

Pandémie COVID-19 de 2020

Avance rapide jusqu’en mai 2021.

Ce qui a vraiment changé avec le système immunitaire du corps, sauf qu’il a été mis à l’épreuve pendant un siècle supplémentaire par des expositions infectieuses, ce qui en fait une machine encore meilleure pour lutter contre les maladies… comme jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité.

À quoi ça sert?

Il y a toujours des variantes qui découlent de tout micro-organisme pathogène contagieux (COVID-19 N’EST PAS CONTAGIEUX mais ils veulent nous faire croire qu’il l’est).

De même, ces variantes bio-ingénierie continueront à muter en fonction de l’environnement interne de l’individu et de l’environnement ambiant dans lequel il vit.

Le corps humain est extrêmement adaptable et réactif à toute menace pesant sur son existence ; sinon, très peu d’entre nous seraient en vie aujourd’hui. Le système immunitaire a été progressivement affiné au fil des siècles d’exposition pour faire face à ces menaces multiples.

Cependant, les gouvernements nationaux et les autorités sanitaires voudraient nous faire croire que nous avons tous besoin de ce qui est essentiellement un faux vaccin pour prévenir un cas de Covid alors qu’en réalité, notre immunité naturelle fera parfaitement l’affaire.

