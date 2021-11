Des flics inconscients des décès d’Astroworld alors qu’ils enregistraient Travis Scott en train de jouer

— Le représentant juridique de Travis, Ed McPherson, souligne les incohérences du HPD et de la ville, déclarant à TMZ : « Il y a eu plusieurs points du doigt, dont une grande partie par des fonctionnaires de la ville, qui ont envoyé des messages incohérents et sont revenus sur les déclarations originales. »

Il poursuit : « Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a été cité dans le New York Times comme ayant déclaré : « Vous ne pouvez pas simplement fermer lorsque vous avez 50 000 et plus de 50 000 individus. . » Pourtant, peu de temps après, le chef Finner déclare que la responsabilité d’arrêter le spectacle incombe à Travis. »

McPherson a déclaré: « Il a été signalé que le plan d’opérations désignait que seuls le directeur du festival et les producteurs exécutifs avaient le pouvoir d’arrêter le spectacle, aucun d’eux ne faisant partie de l’équipe de Travis. Cela va également à l’encontre des propres actions précédentes de HPD lorsqu’il a fermé le puissance et son à ce festival même lorsque la performance a duré plus de 5 minutes en 2019. »

Il termine : « Les enquêtes devraient commencer à se faire par pointer du doigt afin qu’ensemble, nous puissions identifier exactement ce qui s’est passé et comment nous pouvons empêcher que cela ne se reproduise. »

Les membres du département de police de Houston ont calmement sorti leurs téléphones portables et ont enregistré Travis Scott‘s au festival Astroworld … près d’une demi-heure après qu’il a été déclaré un événement de masse.

Ce sont des images importantes car il semble que les flics n’étaient pas au courant de la situation désastreuse derrière eux, et s’ils ne le savaient pas… comment Travis le ferait-il ?

Le chef des pompiers a qualifié la calamité d' »événement de masse » à 21h38. Regardez maintenant la photo (ci-dessus) de flics filmant une vidéo sur un téléphone portable – l’horodatage montre qu’elle a été prise à 21h57 … 19 minutes plus tard.

Quant à la vidéo — obtenue par TMZ — elle a été tournée à 22h02, 25 minutes après la déclaration du grand nombre de victimes. Encore une fois, les flics se promènent devant la scène, complètement inconscients du carnage derrière eux.

Il est difficile d’imaginer que les officiers savaient ce qui se passait dans la foule. Il semble qu’ils soient dans le noir, peut-être à cause du bruit et de l’agitation générale associés aux concerts de Travis Scott. Cela semble étayer l’affirmation de Travis, lui non plus n’avait aucune idée qu’il s’agissait d’un événement faisant de nombreuses victimes.

Comme nous l’avons signalé, il y avait des gens dans la foule qui suppliaient que quelqu’un arrête le spectacle… certains ont même carrément dit aux opérateurs de caméra qu’il y avait des morts dans la foule. Ce message semblait avoir échappé aux officiers du front, et peut-être aussi à Travis.

À un moment donné, Travis a vu un fan en détresse et a cessé de se produire pour lui venir en aide. Cependant, dans un autre cas, il a repéré une ambulance se faufilant parmi les fans, l’a signalé, puis a repris le spectacle.