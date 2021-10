Des flics se présentent au domicile de Brian Laundrie et disent aux manifestants de descendre

in

Brian BlanchisserieLa famille de ne semble pas avoir la paix et la tranquillité (choc) – en témoigne l’essaim continu de manifestants qui continuent de camper devant leur maison … et que les flics ont maintenant dû affronter avec des menaces de contraventions.

Une foule de petite taille s’est rassemblée devant la maison de Laundrie samedi, où plusieurs personnes criaient dans la rue d’en face … autres choses.

“Hé, hé, ho ho, la blanchisserie sale doit y aller !”

Nous sommes ici devant la maison de Brian Laundrie qui demande justice pour Gabby Petito ! #GabbyPetitoCase #GabbyPetito pic.twitter.com/pIJ8vndWA2 – Jonathan Lee Riches (@R_I_C_H_E_S) 2 octobre 2021 @R_I_C_H_E_S

Il y a aussi un mémorial de fortune honorer Gabby Petito qui a été assemblé sur la pelouse avant des blanchisseries … alors oui, la chaleur est toujours là pour eux de la part des membres de leur communauté.

Cependant, il semble qu’un gars qui était au mégaphone – exigeant qu’ils abandonnent leur fils toujours porté disparu, soit honnête avec les flics et arrête de se cacher des examens – était trop pour la famille … comme ils semblent l’avoir appelé. 911 pour briser la foule, et bien sûr, les flics ont montré.

La police de North Port avertit le manifestant de ne pas utiliser d’appareil amplifié devant la maison de Brian Laundrie.

La prochaine fois qu’il utilisera, c’est 50 $ d’amende.

Justice pour Gabby Petito !#gabriellepetito #GabbyPetitoCase pic.twitter.com/JgMt6ossYJ – Jonathan Lee Riches (@R_I_C_H_E_S) 2 octobre 2021 @R_I_C_H_E_S

On dirait qu’il a peut-être enfreint une ordonnance sur le bruit là-bas – et les policiers de North Port l’ont prouvé en mesurant le niveau de volume avec un lecteur de décibels… informant le monsieur qu’il était, en fait, trop fort sur la chose – – et a dû le laisser tomber, sinon.

D’après les autres qui ont continué à crier après qu’il ait finalement reculé … quelque chose nous dit qu’il y a plus qu’assez de bruit pour faire le tour pour garder les blanchisseries sur le qui-vive.