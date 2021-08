Des flux de trésorerie disponibles massifs rendent les actions de Robinhood sous-évaluées attrayantes

in

Le 18 août Robin des Bois Marchés (NASDAQ :CAPUCHE) a publié les résultats du deuxième trimestre sur un marché sceptique. Il semble maintenant que HOOD mettra plus de temps que prévu pour devenir rentable.

Il est cependant intéressant de noter que l’action HOOD n’a pas trop baissé. Il a ouvert à 46,30 $ le 30 août, non loin de là où il était le 18 août à 49,38 $.

Je soupçonne que même si l’action HOOD est toujours très valorisée, elle peut s’échanger latéralement dans une fourchette. Cela permettra aux bénéfices de « rattraper » sa valorisation élevée.

Cela implique que le marché sera également patient avec l’entreprise, malgré le potentiel de réglementation de la SEC. L’une des raisons est que HOOD devrait continuer à croître de manière assez significative.

Où cela laisse Robinhood Stock

Au deuxième trimestre, Robinhood a augmenté son chiffre d’affaires de 131% à 565 millions de dollars, mais ses résultats étaient bien pires.

La société a perdu 502 millions de dollars au deuxième trimestre et son BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) n’était que de 90 millions de dollars.

De plus, la société dit qu’elle s’attend à une baisse de l’activité commerciale au troisième trimestre, ce qui entraînerait une baisse des revenus. Cela pourrait entraîner un trimestre non rentable.

Mais plus important encore, les analystes semblent maintenant avoir considérablement abaissé leurs prévisions de bénéfices à l’avenir. Par exemple, plus tôt en août, j’ai écrit que la prévision moyenne des analystes était d’une perte de 1,40 $ de BPA pour 2021 et de 33 cents positifs pour 2022.

Cependant, les analystes interrogés par Seeking Alpha semblent désormais penser que les bénéfices mettront beaucoup plus de temps à apparaître. Par exemple, l’estimation moyenne de 8 analystes pour 2021 est négative de 3,21 $ par action. Pour 2022, leurs estimations de BPA sont passées de 33 cents de BPA à moins 5 cents.

En fait, les estimations des années ultérieures sont également beaucoup plus faibles. Par exemple, il y a quelques semaines à peine, les analystes prévoyaient un BPA de 50 cents pour 2023, et pour 2024, il était de 85 cents. Désormais, les analystes prévoient 30 cents de BPA pour 2023 et 89 cents pour 2024.

En d’autres termes, les analystes ont considérablement abaissé leurs prévisions sur l’année, au moins jusqu’en 2024. Mais cela signifie toujours que l’action HOOD est très chère. Par exemple, même en utilisant son estimation du BPA 2023 de 30 cents, cela signifie que son ratio cours/bénéfice (P/E) est 154 fois (c’est-à-dire 46,30 $/0,30 $).

Pour 2024, le P/E est de 52 fois. Ce serait un P/E élevé même si c’était pour l’année prochaine. Mais c’est pour trois ans et demi dans le futur.

Valoriser le stock de HOOD

Il existe une autre façon de voir les choses qui fait que HOOD semble moins surévalué. L’« État consolidé des flux de trésorerie » à la page 8 de la publication des résultats du deuxième trimestre montre que Robinhood a réalisé 2,281 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation pour le deuxième trimestre. Après avoir déduit seulement 12,78 millions de dollars d’investissements et 3,7 millions de dollars de coûts de développement de logiciels, son flux de trésorerie disponible (FCF) est de 2,268 milliards de dollars.

Cela représente une marge de FCF énorme de 400 % (c’est-à-dire 2,268 milliards de dollars/565,3 millions de dollars). Ainsi, en supposant que les revenus atteignent 2 milliards de dollars pour 2021, le FCF projeté de HOOD pourrait atteindre 8 milliards de dollars.

Maintenant, si l’entreprise a une capacité bénéficiaire de 8 milliards de dollars en FCF et qu’elle peut produire ce flux de trésorerie de manière constante, le marché pourrait être disposé à lui attribuer un rendement de 10 % en FCF. Cela implique que sa valeur de marché cible de 80 milliards de dollars. C’est 106,8 % de plus que sa valeur actuelle de 38,69 milliards de dollars.

Ainsi, même si cela prend 2 ans, le rendement potentiel pour un investisseur en actions HOOD serait de 43,8% par an pendant 2 ans. Cela met la valeur de l’action HOOD au cours des 12 prochains mois à 66,58 $ par action.

Que faire avec HOOD Stock

Ainsi, d’une part, Robinhood semble être très cher sur une base de P/E à terme. Mais d’un autre côté, la société produit actuellement des flux de trésorerie disponibles très élevés, malgré des pertes de revenus nets sur une base comptable. Cela implique que l’action est réellement bon marché, tant que son FCF devient stable et prévisible.

Par conséquent, j’ai changé d’avis sur les actions HOOD. Bien qu’il soit susceptible de se négocier dans une fourchette en raison de la volatilité de ses bénéfices, je pense que cette fourchette pourrait lentement augmenter. Je m’attends à ce qu’au cours de la prochaine année environ, l’action HOOD puisse augmenter de 44% pour atteindre environ 67 $ par action. Les investisseurs devraient envisager d’acheter pendant qu’il se négocie dans cette fourchette.

