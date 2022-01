Des fonctionnaires fédéraux « à la croisée des chemins » sur la scolarisation entre parents, enseignants et Randi Weingarten : « Les Cinq »

L’augmentation des cas de COVID-19, due à la variante omicron, a relancé le débat sur l’opportunité de faire passer les écoles à l’apprentissage à distance, obligeant les élus à déterminer avec qui se ranger en termes de parents ou de patrons de syndicats d’enseignants comme la Fédération américaine des enseignants Président Randi Weingarten.

Sur « The Five », l’animateur Jesse Watters a souligné que, alors que le syndicat des enseignants de Chicago menaçait d’une action semblable à une grève dans l’espoir de poursuivre l’enseignement en ligne uniquement, le principal conseiller médical du président Biden, Anthony Fauci, a déclaré à ABC News ce week-end qu’il reconnaissait le « effets délétères » de l’éloignement des élèves de la salle de classe.

D’un autre côté, Biden a à plusieurs reprises poli sa bonne foi en tant que partisan des éducateurs et des syndicats d’enseignants, y compris une boutade lors d’un événement de la fête du Travail qu’il « couche avec un membre de la NEA tous les soirs » – en référence à la première dame Jill Biden, qui enseigne au Northern Virginia Community College.

Watters a noté que les commentaires les plus récents de Fauci semblent mettre l’administration en désaccord avec les syndicats :

« Des groupes à travers le pays testent les eaux pour leurs propres départs de la salle de classe. Une fois de plus, la science n’est pas de leur côté [and] les arguments ont tellement déraillé que même des gens comme le Dr Fauci disent que l’école devrait rester ouverte », a déclaré Watters.

Randi Weingarten, président de la Fédération américaine des enseignants, prend la parole lors de la conférence de mobilisation législative et populaire de l’AFGE à Washington, DC, États-Unis, le lundi 10 février 2020. Amanda Andrade-Rhoades/Bloomberg via .

Watters a rapporté que dans le cas de Chicago, le district scolaire a reçu 3 milliards de dollars de l’argent des contribuables fédéraux pour des mesures d’atténuation de la pandémie et dispose donc de suffisamment de ressources pour protéger les enseignants qui retournent au travail en personne.

« Ils peuvent construire un igloo en plastique autour du bureau de chaque enseignant pour éviter cela, mais ils ne veulent toujours pas aller en classe. Que veulent-ils de plus ? », a-t-il ajouté.

La co-animatrice, la juge Jeanine Pirro, a souligné Weingarten, l’un des dirigeants syndicaux les plus éminents du pays, rappelant comment le chef de l’AFT a proposé un langage sur demande au CDC à utiliser pour ses directives de réouverture des écoles en mai dernier.

Weingarten a défendu la collaboration avec l’administration Biden comme une « réglementation normale » et a semblé critiquer l’ancien président Trump pour ne pas s’être engagé de la même manière avec l’AFT :

« C’est ce que chaque administration faisait. Le problème avec la dernière administration ne l’a pas fait », a déclaré Weingarten à l’époque.

GAUCHE : Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, écoute lors d’une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à Washington, DC, États-Unis, le jeudi 4 novembre 2021. (À DROITE : Al Drago Bloomberg via . GAUCHE : Al Drago/Bloomberg via .)

« Donc, vous avez le syndicat des enseignants en désaccord avec l’administration. Souvenez-vous que c’était l’administration, ou du moins c’est ce qu’il semblait, le CDC prenant des informations de Randi Weingarten… Tout d’un coup, il y a cette pause où les enseignants sont comme, nous voulons assurez-vous que tous ces enfants sont testés et testés négatifs. Nous venons de passer par là », a déclaré Pirro. « Vous ne pouvez pas obtenir suffisamment de tests pour tester les enfants pour commencer et maintenant vous voulez créer cet obstacle impossible afin que vous n’ayez pas à retourner au travail. C’est ce qui est en désaccord maintenant. L’administration fait face à 2022. Ils savent que les mamans en Amérique l’ont eu. »

Pirro a en outre suggéré Virginia Gov-elect. La victoire de Glenn Youngkin en novembre dernier sur un proche allié de Clinton, Terence McAuliffe, a renforcé l’idée que les parents en ont en effet marre d’avoir peu à dire sur l’éducation de leurs enfants.

« Même le Washington Post sort et dit qu’il est vraiment temps de faire face à cette situation ; les maladies graves sont vraiment rares chez les enfants et tous les enseignants sont vaccinés – Retournez au travail, vous avez été assez payé », a-t-elle déclaré. .