Des fonctionnalités utiles ne garantiront pas qu’Enjin Coin atterrira au sommet

Malgré certaines de mes questions d’approfondissement concernant les crypto-monnaies, je suis en fait un fan de l’innovation blockchain. En effet, j’ai été l’une des premières personnes à discuter des cryptos sur InvestorPlace. Et j’ai partagé comment la classe d’actifs a changé ma vie pour le mieux. Ainsi, lorsque j’évalue de nouvelles opportunités comme Pièce d’Enjin (CCC :ENJ-USD), je viens en fait d’un lieu de gratitude.

En même temps, je n’aime pas les bêtises (j’utiliserais un mot plus fort, mais les normes éditoriales me limitent). Il m’est difficile de remorquer la ligne d’entreprise juste pour le plaisir de la remorquer. Par conséquent, je frustre facilement ceux qui ont des opinions politiques fortes. Je trouve qu’il est impossible de réduire les complexités de la vie dans un spectre binaire.

Ainsi, en analysant quelque chose comme Enjin Coin, je peux apprécier ce qu’il a à offrir. Selon CoinMarketCap, Enjin est une « entreprise qui fournit un écosystème de produits de jeu interconnectés basés sur la blockchain. L’offre phare d’Enjin est le réseau Enjin, une plate-forme de jeu social à travers laquelle les utilisateurs peuvent créer des sites Web et des clans, discuter et héberger des magasins d’articles virtuels.

Parmi les nombreuses applications sous-jacentes à Enjin Coin, c’est la possibilité de marquer des objets dans le jeu qui a intrigué de nombreuses personnes.

Comme vous le savez, Internet subit une transition appelée Web 3.0. Pour faire court, le Web 1.0 représentait les bases absolues de l’accès à Internet. Le Web 2.0 présentait une bien plus grande utilité et interactivité, mais au prix d’une monopolisation par les grandes entreprises technologiques. Par conséquent, le Web 3.0 est l’Internet décentralisé, où les gens contrôlent et monétisent leur contenu.

De même, le jeu subit également sa propre évolution, ce qui est de bon augure pour Enjin Coin. Aujourd’hui, la technologie a permis aux développeurs de créer des écosystèmes et des économies de jeu axés sur la communauté, loin des mains avides des grandes sociétés de jeux.

Enjin Coin risque de creuser son économie

Finalement, que vous parliez d’Enjin Coin ou de tout autre actif numérique, la probabilité de son succès se rapproche de zéro plus la concurrence augmente et moins l’offre devient distincte.

Suis-je en train de dire qu’Enjin Coin se dirige vers zéro ? Absolument pas! Le fait est que même si son modèle de jeu pour gagner est extraordinairement convaincant, il est convaincant d’un point de vue presque exclusivement technique. Le projet sous-jacent a encore un défi marketing à relever. Sinon, si la concurrence monte en flèche, qui va financer ou ajouter de la valeur à ces jetons non fongibles en jeu ?

Ainsi, même si jouer pour gagner est une invention révolutionnaire, vous ne pariez pas sur l’invention (car elle est décentralisée). Au contraire, vous pariez qu’Enjin Coin est l’itération supérieure du jeu à gagner.

ENJ est un pari sur les résultats, pas sur la vente de billets

J’espère que ce que j’ai dit ci-dessus a du sens. Avec les cryptos, que ce soit Enjin Coin ou autre chose, vous n’investissez pas dans le concept de la blockchain ou des applications décentralisées ou des modèles de jeu pour gagner ou tout ce que les programmeurs informatiques ont imaginé.

Non, blockchain, DeFi, play-to-earn, ce sont tous des concepts open source. Vous les prenez comme bon vous semble. Au lieu de cela, lorsque vous achetez Enjin Coin ou n’importe quelle crypto, vous faites le pari que cette pièce ou ce jeton particulier a l’itération supérieure et plus commercialisable que la concurrence.

C’est une proposition bien différente de celle de parier sur le modèle du jeu pour gagner dans son ensemble. Franchement, il est fort possible qu’ENJ échoue pendant que le concept de jeu pour gagner se développe. Ainsi, si vous allez parier sur Enjin (ou n’importe quel crypto d’ailleurs), vous devriez le faire avec de l’argent jetable.

