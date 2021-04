Des fondamentaux imparfaits traquent l’action MVIS malgré un gain de 30% de compression à découvert

Les investisseurs de détail ne semblent pas en avoir assez Microvision (NASDAQ:MVIS). Le stock MVIS, qui a augmenté de près de 30% en deux jours, est l’un des sujets de conversation les plus chauds sur r / WallStreetBets et d’autres communautés sociales. Oint comme le prochain jeu de «champ de bataille», MVIS est une cible en grande partie à cause de l’énorme intérêt court de 18% du titre. Avec un lancement de produit à venir et un signe «à vendre» sur l’entreprise, un peu de bavardage peut faire beaucoup pour déplacer le stock. Mais alors que le marché est peut-être en train de préparer cela pour être la prochaine grande compression à court terme, les investisseurs doivent se rappeler: les fondamentaux comptent.

L’action éclatante des actions à forte dynamique comme MVIS est devenue la nouvelle norme dans un bras de fer perpétuel entre les vendeurs à découvert institutionnels et les commerçants de détail. Pendant que Gamestop (NYSE:GME) peut être la mère de toutes les petites pressions, la soif de jus reste étanchée.

Les commerçants de détail sont à la chasse au gros gibier. Ils recherchent des actions présentant un intérêt court-élevé et visent. Le but: créer la prochaine compression gamma.

Le phénomène des «stocks meme» est un bon exemple du fonctionnement de cette stratégie. Depuis des mois, les commerçants de détail achètent des options d’achat hors du cours dans ces actions récurrentes, qui ont tendance à avoir des valorisations extrêmement élevées par rapport à leurs fondamentaux commerciaux sous-jacents. Quand suffisamment de commerçants de détail achètent des appels à la hausse extrêmement bon marché sur l’une de ces actions, les teneurs de marché et les institutions qui vendent ces appels deviennent à découvert sur ces appels à la hausse.

Au fur et à mesure que l’action monte et dépasse ces prix d’exercice, les teneurs de marché doivent acheter plus d’actions pour couvrir leurs appels courts. Que se passe-t-il lorsque vous obtenez un volume élevé de couverture à découvert forcée dans une action difficile à emprunter? Une courte pression.

MVIS Stock: Le jus vaut-il la peine d’être pressé?

Pour les commerçants qui entrent tôt dans la foulée, les résultats peuvent être délicieux. Les investisseurs qui ont vu l’action en Skillz (NYSE:SKLZ) assez tôt cette semaine aurait fait grimper le titre de 41% en une seule journée.

Quiconque regarde cette récente action commerciale pourrait se demander ce qui est nouveau et incrémentiel ici. De loin, la récente volatilité des actions MVIS – et d’autres actions spéculatives – peut ressembler à un différend entre les haussiers et les baissiers quant à savoir si l’entreprise a un potentiel à long terme. Mais ce n’est pas.

En fait, la récente action de négociation sur l’action MVIS (tout comme ce qui s’est passé avec SKLZ) n’a rien à voir avec les fondamentaux. C’est simplement un pari sur la psychologie du marché. Et quand une action monte sans aucune création de valeur sous-jacente dans l’entreprise, c’est le signe d’une bulle.

Finalement, les bulles éclatent. C’est pourquoi, lorsqu’une courte compression est terminée, ces stocks doivent faire face aux forces de gravité. C’est une vraie affaire, pas une histoire. Les investisseurs qui restent concentrés sur les fondamentaux peuvent éviter d’être brûlés par la spéculation à court terme.

Plus tôt ce mois-ci, j’ai écrit sur l’action MVIS. Mon appel? L’éviter.

Le bavardage entourant le nouveau capteur LiDAR longue portée (capteur LRL) de la société n’était (et est toujours) que du bavardage. À l’époque, le stock de Microvision s’entraînait à un peu moins de 19 $. Après avoir chuté à 10 $, l’action a profité d’un gain de près de 30% en 48 heures. La raison: pure spéculation. En regardant le stock aujourd’hui, rien n’a changé. Même en tenant compte de la pop alimentée par Reddit, le stock est toujours en baisse de 29% depuis le début du mois.

Si vous avez eu une chance incroyable et que vous avez parfaitement synchronisé la transaction, vous avez gagné de l’argent à court terme en actions MVIS. Mais en fin de compte, cette action, comme toutes les actions à bulles, doit tenir compte de ses fondamentaux. Dans le cas de MVIS, la seule nouveauté ici est le bavardage.

L’entreprise n’a pas changé. Malgré la promesse d’une technologie de conduite autonome révolutionnaire et les discussions sur un potentiel à emporter, le stock de Microvision reste surévalué. Les fondamentaux comptent. Donc, si vous avez toujours un poste dans MVIS, il est préférable de prendre vos bénéfices et d’attendre que la technologie sous-jacente de l’entreprise (que je couvre dans mon article précédent) rattrape son histoire.

A la date de publication, Joanna Makris ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street dans divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.