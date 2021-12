Des fonds britanniques ramassent des moolah d’Inde ; gagne plus de 31% après avoir investi dans les cos indiens

Un pari majeur sur l’Inde en tant que marché de croissance pour les projets à faible émission de carbone vient de propulser un fonds britannique au sommet du classement ESG de cette année.

Le fonds Stewart Investors India Subcontinent Sustainability, qui est domicilié en Grande-Bretagne mais gère ses 442 millions de livres (592 millions de dollars) d’argent client depuis Singapour, a rapporté 31,2 % au cours de l’année jusqu’en novembre selon les données de Morningstar Inc.. C’est mieux que tout autre fonds britannique utilisant des stratégies d’investissement environnementales, sociales et de gouvernance sur la même période, selon les classifications Morningstar.

L’Inde a une empreinte carbone plus faible que l’Europe et les États-Unis et est en passe d’augmenter les investissements dans les infrastructures et la fabrication, selon une analyse fournie par Stewart Investors, qui supervise un total de 25 milliards de dollars. Ces perspectives incluent des dépenses importantes dans les énergies renouvelables et les technologies à faible émission de carbone, a-t-il déclaré.

Selon Sashi Reddy, l’un des cogestionnaires du fonds, le climat économique en Inde signifie que les entreprises bien positionnées devraient « en bénéficier de manière disproportionnée », car le pays investit dans un avenir qui reposera davantage sur les énergies renouvelables et moins sur le charbon. et d’autres combustibles fossiles.

Meilleures performances ESG

Le plus gros avoir du fonds Stewart Investors est Tube Investments. L’entreprise de métaux, qui fabrique des vélos et explore maintenant le marché des scooters électriques, appartient au groupe Murugappa. Le fonds, qui a doublé de taille au cours de l’année dernière, détient également des participations dans Aavas Financiers Ltd., un prêteur aux petites entreprises et aux consommateurs, ainsi que CG Power and Industrial Solutions Ltd., un concepteur de centrales électriques qui a été acheté l’année dernière. par Tube Investments.

Le secteur financier indien a commencé à consacrer plus de fonds à des projets d’énergie propre qu’à des projets basés sur le charbon. Mais un pari ESG sur l’Inde apporte encore son lot d’inconnues. Le pays reste le deuxième producteur mondial de charbon et son gouvernement n’a pas encore trouvé comment financer la transition vers la neutralité climatique.

Les efforts de l’Inde pour se diriger vers un avenir plus vert ont fait les gros titres cette année. Le pays a profité du sommet sur le climat COP26 en Écosse pour dévoiler son intention d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2070. Bien que plus tard que l’échéance de 2050 que les Nations Unies aient présentée comme cruciale, l’objectif est toujours compatible avec ce que les scientifiques disent nécessaire pour éviter des catastrophes réchauffement climatique.

Actions indiennes contre Dow Jones

Le fonds Stewart Investors fait partie des rares véhicules ESG les plus performants à afficher des résultats solides sans dépendre des actions technologiques. Au moins la moitié des 20 fonds durables les plus rentables du Royaume-Uni, gérant plus de 200 millions de livres en 2021, détenaient des positions importantes dans un ou plusieurs des géants de la technologie – Microsoft Corp., Amazon.com Inc, Apple Inc. ou la société mère de Google, Alphabet Inc. ., selon Morningstar et les fiches d’information de l’entreprise. Aux États-Unis, les fonds ESG se sont fortement appuyés sur Tesla Inc., Alphabet, Apple, Amazon et Nvidia Corp.

La prédominance des grandes technologies dans les fonds prétendant poursuivre des stratégies ESG a suscité un débat considérable. Des entreprises telles qu’Alphabet et Microsoft ont fait entendre leur voix sur leur faible empreinte carbone, mais d’autres problèmes, notamment la gouvernance, les conditions de travail et la confidentialité des données, ont fait la une des journaux, ce qui a incité certains, dont Stewart Investors, à remettre en question leurs références ESG.

Les gestionnaires de fonds qui incluent les valeurs technologiques dans leurs stratégies ESG se disent guidés par l’empreinte carbone apparemment faible de l’industrie. Le fonds Schroders Sustainable Multi Factor Equity, d’une valeur de 1,6 milliard de livres, a généré un rendement de 21,5% au cours des 12 mois jusqu’en novembre, alimenté par Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft et Facebook Inc.

Ashley Lester, responsable des investissements systématiques chez Schroders, déclare qu' »une démonstration quantitative claire de la durabilité du fonds est que son empreinte carbone a été inférieure à la moitié de son indice de référence depuis sa création ».

Un autre gestionnaire d’actifs britannique qui s’est bien comporté en s’appuyant sur les valeurs technologiques pour sa stratégie ESG est M&G Plc, dont le fonds Global Sustain Paris Aligned a consacré environ 14% de ses actifs à Apple et Alphabet. Il a rapporté 20,3 % jusqu’en novembre.

« Nos participations dans ces sociétés sont soumises à une analyse ESG et à un engagement sur des questions telles que la gouvernance d’entreprise, la gestion de l’eau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Ben Constable-Maxwell, responsable de l’impact et de l’investissement durable chez M&G. Chaque investissement « fait l’objet d’une analyse ESG approfondie et d’une évaluation de l’alignement avec les objectifs climatiques de Paris, en plus d’un programme d’engagement climatique dédié », a-t-il déclaré.

