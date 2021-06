Des fonds mondiaux investissent dans le projet de 250 MW d’Acme Solar au Rajasthan

in

Acme Solar a annoncé jeudi avoir signé un accord avec la société d’investissement danoise IFU et le bras opérationnel des Nations Unies UNOPS S3i pour le développement d’actifs de production d’énergie solaire de 250 mégawatts (MW) au Rajasthan.

Bien que les détails financiers de l’accord n’aient pas été divulgués, Acme Solar a déclaré dans un communiqué “la valeur totale du projet est l’équivalent d’un peu moins de 200 millions de dollars, dont environ un quart sont financés par des contributions en fonds propres des trois co-investisseurs”. .

Le projet devrait être mis en service en décembre.

« Ce partenariat est une étape clé vers la vision d’Acme de développer un portefeuille de 25 000 MW de projets d’énergies renouvelables, ce qui est conforme aux plans de l’Inde visant à atteindre 4 50 000 MW d’énergie renouvelable d’ici 2030 », a déclaré Manoj Upadhyay, fondateur et président de Groupe ACME. Le portefeuille actuel d’Acme Solar s’élève à 5 000 MW, dont 2 300 MW en exploitation et le reste en construction. Pour cette centrale de 250 MW où les deux sociétés étrangères investissent, Acme avait cité un tarif de 2,48/unité dans les enchères menées par la Solar Energy Corporation of India (Seci), et a reçu la lettre d’attribution en mars 2019. Le l’énergie de l’unité solaire devrait être fournie au Rajasthan.

« L’UNOPS est fier de soutenir les objectifs climatiques de l’Inde et tous les partenaires de ce projet historique d’énergie renouvelable », a déclaré Grete Faremo, sous-secrétaire générale de l’ONU et directrice exécutive de l’UNOPS.

L’accord marque également le premier investissement dans le cadre du partenariat stratégique vert Inde-Danemark signé en 2020. L’IFU détiendra 39 % du capital du projet, et son investissement est réalisé pour le compte du Danish SDG Investment Fund, qui est soutenu par l’État danois. , des fonds de pension danois plus importants et d’autres investisseurs privés.

