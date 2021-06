Des fournisseurs d’Apple en Chine ont placé illégalement des offres d’emploi racistes

Un examen des offres d’emploi placées par les fournisseurs d’Apple en Chine a révélé que plus d’une centaine d’annonces dans plus de 30 entreprises étaient illégalement discriminatoires à l’égard des Ouïghours musulmans.

D’autres formes de discrimination trouvées dans les publicités qui indiquaient explicitement que le travail était pour Apple comprenaient des limites d’âge et des interdictions de teindre les cheveux et les tatouages…

Les rapports d’information.

L’Information a trouvé plus de 100 annonces en ligne pour des emplois sur des chaînes de production contenant un langage discriminatoire dans plus de 30 entreprises de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, y compris des annonces qui décourageaient les candidatures de personnes de plus de 40 ans ou de personnes tatouées.

Les sociétés comprennent des assembleurs d’iPhone, d’iPad, d’Apple Watch et d’AirPod, ainsi que des fabricants de circuits imprimés, de modules tactiles, d’objectifs de caméra, de batteries, de câbles de données, de verres de protection et d’emballages. Ils incluent des publicités pour certains des plus grands fournisseurs d’Apple, tels que Foxconn Technology, Pegatron, Quanta Computer, Wistron, Luxshare Precision Industry, Compal Electronics et Goertek.

Les publicités disent explicitement que les membres de groupes minoritaires chinois marginalisés ne peuvent pas postuler, même si une telle discrimination est illégale en vertu de la loi chinoise et constitue une violation des règles d’Apple pour ses fournisseurs. “Les Tibétains, les Ouïghours, les Hui, les Yi, les Dongxiang des régions du Tibet ou du Xinjiang ne sont pas acceptés”, lit-on dans une offre d’emploi d’avril de Biel Crystal, une entreprise qui fabrique des vitres pour iPhone.