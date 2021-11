Des frais moins élevés et des transactions plus rapides rendent Solana meilleur qu’Ethereum

Solana (CCC :SOL-USD) était brièvement la quatrième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière atteignant environ 78 milliards de dollars. Cela met SOL juste derrière Pièce Binance (CCC :ADA-USD) dans la liste des plus grands cryptos, selon CoinMarketCap. Il a un peu glissé depuis lors, maintenant à la sixième place avec une capitalisation boursière de 73 milliards de dollars.

Source : Shutterstock

Solana était plus grande que Cardano (CCC :ADA-USD) qui est un « tueur d’Ethereum » similaire, mais moins populaire, ou une alternative compétitive à Ethereum (CCC :ETH-USD). Après un bond de 9 % sur 24 heures, Cardano a une valeur marchande de près de 77 milliards de dollars.

De plus, Solana est maintenant au coude à coude et légèrement plus grand que Attache (USDT-USD), une pièce stable en dollars américains. Ce stablecoin essaie de rester proche d’un dollar américain en termes de prix. Tether a une valeur marchande de 71,9 milliards de dollars. Sa valeur marchande augmente à mesure que de plus en plus de pièces Tether sont achetées.

Solana sur une larme

Solana a été en larmes, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais ses perspectives semblent toujours assez bonnes. Il peut fournir aux investisseurs et aux participants de la blockchain des performances et une alternative viable à Ethereum. C’est ce qui alimente les jetons SOL beaucoup plus haut.

À 240 $ au 9 novembre, Solana est maintenant en hausse de 12% la semaine dernière. Et au cours des deux derniers mois, Solana a maintenant augmenté de plus de 33% par rapport à son prix du 9 septembre d’environ 180 $.

Cela montre à quel point cette crypto est devenue incroyablement populaire. L’une des raisons est la valeur totale verrouillée (TVL) pour Solana, qui a monté en flèche. TVL mesure la valeur totale en dollars des contrats intelligents à l’aide de la cryptographie Solana.

J’ai écrit à ce sujet récemment dans un article qui décrit les mesures comparatives TVL de Solana. Mais la raison sous-jacente de l’augmentation de TVL pour Solana est son utilité perçue supérieure par rapport à Ethereum.

Frais de transaction et problèmes de vitesse

Le fait est que la transaction Ethereum prend un temps relativement long pour être traitée. De plus, ses frais de « gaz », ou frais de transaction, sont très élevés.

Juste pour vous donner un exemple, j’ai récemment dû échanger de l’Ether en Tether, puis j’ai ensuite utilisé ce Tether pour acheter un autre crypto. Cependant, j’ai également dû transférer mon Tether vers un autre échange.

L’ensemble du processus m’a pris environ une heure. De plus, j’ai dû supporter au moins 5% de frais de transaction, entre le transfert de mon Ether dans Tether, puis son transfert via une plate-forme Ethereum vers un autre échange.

C’était parce que Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), où j’ai conservé mon Ethereum, ne semble autoriser aucun type de transfert autre que la plate-forme Ethereum lorsque vous essayez de transférer Tether vers un autre réseau.

De plus, le processus, qui a pris une heure, y compris l’attente d’au moins 15 minutes pour que mon Ethereum soit transféré dans Tether, était extrêmement frustrant.

De plus, j’ai perdu de l’argent en transférant plus tard le Tether dans la crypto-monnaie souhaitée. Tout cela est très inefficace.

C’est là qu’intervient Solana. Il permet aux utilisateurs d’avoir des frais beaucoup plus bas et des temps de transaction beaucoup plus rapides. Cela incite les utilisateurs à vouloir rester dans l’écosystème Solana, en particulier pour leurs applications DeFi (finance décentralisée) et leurs achats NFT (tokens non fongibles).

Où cela laisse Solana

Il y a quelques jours à peine, j’ai écrit que Solana aurait une capitalisation boursière de 76,9 milliards de dollars en utilisant mon estimation de sa valeur à l’aide des métriques TVL. Devinez quoi? Il a atteint cette valeur marchande et le sera probablement à nouveau.

Donc, à ce stade, je soupçonne que son TVL va aller beaucoup plus haut et c’est ce que le marché anticipe. En conséquence, je pense que Solana pourrait avoir encore environ 50 % à gagner, avec une valeur marchande de 114 milliards de dollars, quelque temps avant la fin de l’année.

Selon le nombre de jetons libérés pour atteindre cette valeur marchande, cela pourrait signifier que Solana atteindrait 378 $ à ce moment-là. En conséquence, les investisseurs dans les cryptos vont se tourner vers cette crypto.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucun titre mentionné dans l’article, que ce soit directement ou indirectement. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.