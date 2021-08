Des fraudeurs ont volé des centaines de personnes au propriétaire d’un chat disparu lors d’une arnaque à la RSPCA .

Lisa Fernandes a été appelée par un homme prétendant appartenir à la RSPCA (Photo: SWNS)

Des escrocs ont arnaqué un amoureux des chats avec des centaines de livres en prétendant qu’ils avaient trouvé son animal de compagnie.

Lisa Fernandes a été appelée par un homme prétendant appartenir à la RSPCA pour lui dire que sa petite tabby Hazel de quatre ans, portée disparue depuis trois jours, avait été retrouvée.

L’appelant a affirmé qu’elle devait payer un vétérinaire pour s’occuper du chat, mais le soulagement de Mme Fernandes s’est transformé en colère lorsqu’elle est arrivée au centre de soins pour animaux de compagnie pour découvrir que Hazel était toujours portée disparue et que des fraudeurs avaient essayé de dépenser 900 £ sur sa carte.

Mme Fernandes, 37 ans, de Canterbury, a déclaré que l’appelant lui avait dit qu’il devait payer des “frais de sortie” de 5 £.

“Nous avons obtenu les chats d’un organisme de bienfaisance et avons dû payer des frais pour les obtenir, donc je ne pensais pas du tout que c’était étrange”, a-t-elle ajouté.

« Maintenant, j’y repense, le gars babillait. Il y avait tellement de drapeaux rouges.

L’appelant a pu citer les huit premiers chiffres du numéro de puce électronique de Hazel, que Mme Fernandes avait entré dans un registre en ligne des chats perdus.

Heureusement, Hazel a été retrouvée vendredi et est maintenant de retour chez elle.

On lui a dit qu’elle devait payer des « frais de sortie » de 5 £ (Photo: SWNS)



Son chat disparu a maintenant été retrouvé (Photo: SWNS)

«J’étais tellement œillère. Je voulais la retrouver », a déclaré Mme Fernandes.

La RSPCA, qui ne demande pas d’argent pour les soins par téléphone, a déclaré que les fraudeurs parcouraient les sites Web pour trouver des affiches d’animaux disparus.

“C’est honteux que ces escrocs s’attaquent à des propriétaires d’animaux déjà en détresse”, a-t-il ajouté.

