Des frères racistes confrontés au terrorisme du Capitol Riot accusent des balles de peinture contre des manifestants du BLM ⋆ .

Selon les procureurs fédéraux, les Kleins ont volé de Portland à Philadelphie le 4 janvier, deux jours avant la violente insurrection menée par les partisans du président de l’époque Donald Trump qui a entraîné la mort de cinq personnes et fait 139 blessés. L’émeute, qui s’est produite alors que le Congrès certifiait le vote du Collège électoral pour l’élection présidentielle de 2020, a été stimulée par de fausses allégations de fraude électorale généralisée et une élection truquée.

[EDIT 3/26/2021 4:40 PM CST] J’ai pris un peu de chaleur dans les commentaires sur cette fouille aux P… Selon cet article de Matthew Russell Lee / ICP, les deux frères ont été scolarisés à la maison par leurs parents missionnaires qui les ont traînés en Amérique du Sud de l’Argentine au Chili. En ce qui me concerne, il n’y a aucune raison de croire que leurs parents ne sont pas pleinement responsables d’avoir élevé leurs fils comme des abrutis racistes violents, et leur incapacité à dénoncer le comportement odieux de leurs fils au cours des six mois qui ont suivi leur première manifestation le renforce.

Matthew Klein, 24 ans, a été arrêté mardi à Sherwood et son frère, Jonathanpeter Klein, 21 ans, a été arrêté le même jour près de Heppner, a indiqué l’agence. Les deux font face à des accusations devant le tribunal de district américain du district de Columbia pour leur rôle dans la violation du Capitole. Ces accusations comprennent le complot, l’entrave à une procédure officielle, l’entrave à l’application de la loi pendant un désordre civil, la destruction de biens gouvernementaux, l’entrée dans un bâtiment à accès restreint et une conduite désordonnée.

«Les deux ont démontré une préparation et une volonté, sinon de l’empressement, à s’engager dans la violence contre ceux avec qui ils ne sont pas d’accord, que ce soit les partisans de Black Lives Matters ou le gouvernement des États-Unis», a écrit Maloney. «La tenue et les armes des accusés lors de l’événement du 7 septembre 2020 à Salem semblent résumer leur désir apparent de se livrer à la violence avec ceux qui ont des opinions différentes des leurs.

En plus des preuves du gouvernement selon lesquelles les accusés ont participé activement à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, il existe également des preuves que les accusés ont participé à un ou plusieurs événements des Proud Boys au cours desquels ils étaient prêts à s’engager et / ou se sont livrés conduite violente. Plus précisément, selon les médias, le 7 septembre 2020, un groupe d’environ 100 partisans de l’ancien président Trump, y compris des membres des Proud Boys, s’est rendu dans le bâtiment du capitole de l’Oregon à Salem et s’est affronté avec environ 20 manifestants de Black Lives Matters. https://dailysoundandfury.com/racist-brothers-facing-capitol-riot-terrorism-charges-shot-paint-balls-at-blm-protesters-last-summer/

Les événements de Salem le 7 septembre 2020 ont été capturés par un photographe dont les images accessibles au public semblent montrer J.Klein dans une chemise à manches courtes camouflage et des manches longues orange, une armure corporelle, une guêtre orange, des lunettes similaires à celles décrites ci-dessus, et armé d’une batte de baseball jaune et d’un pistolet à balles de peinture. https://dailysoundandfury.com/racist-brothers-facing-capitol-riot-terrorism-charges-shot-paint-balls-at-blm-protesters-last-summer/ L’identification de J. Klein comme la personne dans l’orange La guêtre était basée, en partie, sur une comparaison des traits du visage – à savoir, les deux grains de beauté / imperfections sur la joue gauche de J.Klein et le grain de beauté / imperfection sur sa tempe gauche, qui semblaient similaires à ceux de J.Klein en décembre 2020 Oregon. photo du permis de conduire.

Une autre image de cette série (ci-dessous) prétend montrer l’individu supposé être J.Klein poursuivant un manifestant en fuite de Black Lives Matter, qui a finalement été agressé par l’autre personne de l’image. https://dailysoundandfury.com/racist-brothers-facing-capitol-riot-terrorism-charges-shot-paint-balls-at-blm-protesters-last-summer/