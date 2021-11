Des frontières ouvertes signifient une poussée de pilules mortelles au fentanyl

La famille du quart-arrière des Indianapolis Colts, Sam Ehlinger, a récemment révélé que leur plus jeune fils, Jake, 20 ans, était décédé d’une overdose accidentelle de fentanyl en mai. Sa famille a déclaré qu’il avait pris un Xanax contenant une dose mortelle de fentanyl. « Nous prions pour que le partage de l’histoire de Jake aide à faire la lumière sur ce problème et à empêcher d’autres familles de perdre également tragiquement un être cher », a déclaré la famille dans un communiqué.

Lors de l’audience du procureur général américain Merrick Garland la semaine dernière devant le comité judiciaire de la Chambre, le représentant Ted Deutch, D-Fla., a parlé de son neveu d’âge universitaire, Eli Weinstock, qui, selon lui, est décédé l’année dernière d’une overdose accidentelle après consommer un supplément légal à base de plantes contenant du fentanyl.

Pour la première fois en six ans, la DEA a publié un avertissement public en septembre en raison d’une énorme augmentation de ces pilules contrefaites commercialisées comme analgésiques sur ordonnance fabriqués et vendus à des Américains sans méfiance qui sont en fait imprégnés de doses mortelles de fentanyl et de méthamphétamine. La DEA a averti que les pilules achetées ailleurs qu’en pharmacie sont potentiellement mortelles.

La DEA a saisi plus de 9,5 millions de pilules contrefaites cette année, plus que ce qui a été saisi au cours des deux années précédentes combinées. Quarante pour cent de ces pilules contiennent une dose mortelle de fentanyl, selon Derek Maltz, un ancien agent spécial de la DEA. De plus, le nombre de pilules contenant du fentanyl a grimpé de 430% depuis 2019.

Le problème mortel des pilules contaminées et de la quantité record de fentanyl déversant à travers la frontière sud des États-Unis est le résultat direct des politiques d’immigration ratées du président Joe Biden. Jusqu’à présent cette année, les autorités américaines ont saisi plus de 10 000 livres de fentanyl. Une dose mortelle du médicament peut être aussi faible que 2 milligrammes – plus légère qu’un grain de riz. Les trafiquants de drogue vendent généralement du fentanyl au kilogramme, une quantité qui a la capacité de tuer 500 000 Américains.

« La seule quantité de fentanyl appréhendée rien que par le département de la sécurité du Texas cette année est plus que suffisante pour tuer chaque homme, femme et enfant dans les États du Texas, de Californie et de New York », a déclaré le gouverneur du Texas, Greg Abbott. lors d’une conférence de presse début octobre.

L’absence de contrôle de la frontière sud a permis à la drogue d’entrer plus facilement aux États-Unis, avec plus de 1,7 million de migrants cette année. En raison de son faible coût et de sa force, les criminels mélangent souvent le fentanyl avec d’autres drogues telles que la cocaïne, l’héroïne et la méthamphétamine, ce qui entraîne une consommation plus large. Avant 2016, plus d’Américains mouraient d’overdoses d’héroïne que d’opioïdes synthétiques, mais les chiffres ont changé : l’année dernière, 57 000 Américains sont morts d’overdoses d’opioïdes synthétiques contre 13 000 d’héroïne.

À l’Université de Caroline du Sud, le service de police de l’université et d’autres organismes chargés de l’application des lois ont saisi une quantité alarmante d’héroïne et d’autres drogues illégales contenant du fentanyl à la fin du mois d’août. Les transactions sont passées de la rue aux médias sociaux et au dark web. Une alerte à l’échelle de la communauté a été émise et la police de l’université a averti les étudiants que la prise d’Adderall, de Xanax, d’Oxycodone et d’autres médicaments contrefaits pouvait être mortelle. D’autres écoles ont mis en place des programmes de sensibilisation au fentanyl.

Malgré les efforts des forces de l’ordre locales, la seule vraie solution est de s’attaquer à la racine du problème : les politiques d’ouverture des frontières de Biden. C’est plus qu’une simple crise de sécurité nationale ou une crise humanitaire, bien que l’augmentation historique du nombre de migrants du monde entier soit à la fois de ces deux choses. C’est une crise de santé publique.