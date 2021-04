Des fuites affirment que Marvel est sur le point de présenter le héros X-Men que nous mourrions tous d’envie de voir – .

Nous approchons de la fin d’une autre émission télévisée Marvel sur Disney +, car il ne reste que deux épisodes dans Le faucon et le soldat de l’hiver. La phase 4 du MCU a pris un bon départ malgré le fait de ne livrer aucun des films qui nous avaient été promis. WandaVision et Falcon nous ont montré ce que Marvel peut faire dans ce format particulier. Disney + permet au studio de raconter des histoires plus riches et de se concentrer sur des personnages qui n’ont pas été complètement explorés dans les films.

La nature du MCU rend presque impossible pour certaines émissions Disney + d’avoir des suites. WandaVision en est le meilleur exemple, car la série raconte une histoire particulière qui se termine par la finale. Quant à Falcon, il ne peut pas y avoir de deuxième saison pour ce duo pour une raison très simple. Sam Wilson (Anthony Mackie) ne passera plus longtemps par Falcon. Il deviendra le héros que nous attendons de lui, le Captain America que Steve Rogers a vu en lui.

Il est probable que d’autres séries télévisées MCU limitées n’obtiennent pas de deuxième saison, les personnages passant à d’autres projets MCU. Mais des histoires de super-héros spécifiques pourraient s’étendre bien au-delà d’une seule saison. Quelques nouvelles fuites affirment que Wolverine, le mutant que nous voulons voir rejoindre les Avengers maintenant que Disney détient les droits sur les X-Men, apparaîtra dans plusieurs films et émissions de télévision à venir.

Les émissions de télévision

Selon That Hashtag Show, une série d’anthologies Wolverine est en cours de développement pour Disney +. Le rapport note que Marvel n’a pas encore choisi le super-héros principal et que le studio n’a pas encore choisi de réalisateur ou de showrunner.

Le rapport indique que Marvel joue avec l’idée d’explorer les nombreux aspects de ce personnage populaire. La série d’anthologies se déroulerait de la même manière que American Horror Story, où tout se réinitialise après chaque saison. Selon des sources, Marvel et Kevin Feige sont convaincus qu’une série d’anthologies peut explorer l’histoire de Wolverine sans affecter le rôle du personnage dans les films X-Men.

Initialement, Marvel chercherait à adapter l’arc de l’histoire de Weapon X pour la première saison de son nouveau spectacle. Ce serait l’histoire d’origine du héros et cela se jouerait dans le MCU, donc des crochets à d’autres propriétés du MCU seraient attendus.

The Hashtag Show dit que Marvel espère avoir quelque chose à annoncer sur la série télévisée Wolverine à un moment donné plus tard cette année.

Les films

Par ailleurs, Mikey Sutton de GeekosityMag a deux scoops Wolverine distincts. Il dit que Marvel travaille sur un film Patch mettant en vedette Wolverine. Cela relierait Wolverine à Madripoor, le célèbre emplacement X-Men qui a été présenté pour la première fois dans le MCU grâce à The Falcon and the Winter Soldier. Le rapport indique que la version Patch de Wolverine pourrait être explorée dans un deuxième film Wolverine, tandis que le premier film pourrait avoir le face-à-face mutant avec Hulk. Marvel trace bien sûr le cap du MCU plusieurs années à l’avance, bien avant d’annoncer de nouveaux titres.

Marvel serait pour un «film de pirates exaltant» pour le film et repoussera les limites de la violence PG-13 à Madripoor. Ce nouveau Wolverine n’aura apparemment pas le même ton sombre que Logan, le dernier film où nous avons vu Wolverine en action. Mais Marvel garderait le personnage «frais» dans le MCU. Wolverine prend un nouveau départ et Marvel explorera d’autres lieux et genres de films avec le personnage.

Hugh Jackman

Dans un rapport séparé, Sutton mentionne l’acteur que nous voulons tous voir jouer Wolverine dans le même univers que nos Avengers préférés. C’est Hugh Jackman, qui a confirmé il y a quelques années qu’il en avait fini avec le personnage. Logan était sa dernière aventure Wolverine. Mais, encore une fois, c’était avant que Disney n’achète Fox et que les X-Men ne rentrent chez eux à Marvel.

Sutton affirme maintenant que Jackman veut voir ce que Marvel a l’intention de faire avec le personnage avant de le quitter. Jackman ne veut pas que les nouveaux films de Wolverine ruinent l’arc du personnage de Fox, où le mutant est mort à la fin.

L’acteur aurait rencontré Marvel, exprimant ses inquiétudes quant à la relance de son Wolverine après la mort du héros. Kevin Feige l’a apparemment rassuré que quel que soit Wolverine qu’il jouerait pour le MCU, ce ne serait pas le personnage qui est mort à Logan. Au lieu de cela, Jackman jouerait un Logan du multivers avec une histoire et une continuité différentes. Si cette conversation vous semble familière, c’est parce que nous avons entendu des rumeurs similaires sur le retour des Avengers morts au MCU.

Le rapport note que deux propriétés Marvel sont envisagées pour Jackman’s Wolverine. L’un est Secret Wars. L’autre est un deuxième film Deadpool pour le MCU, qui serait Deadpool 4. Marvel ne veut pas que son premier film Deadpool présente deux personnages, Deadpool de Ryan Reynolds et Wolverine de Jackman. Mais le mutant pourrait apparaître dans une suite car Deadpool sautera dans le multivers.

Comme c’est le cas pour toutes les autres rumeurs Marvel, ces scoops ne peuvent pas être confirmés. Mais ces fuites indiquent que Marvel veut tirer le meilleur parti de Wolverine dans le MCU, et c’est une perspective excitante pour les futures équipes Avengers et X-Men.

