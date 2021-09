Des fuites affirment que Nintendo apportera très bientôt les jeux Game Boy sur Switch

in

La Switch a été une réussite incontestable pour Nintendo. Dans son dernier rapport sur les résultats, Nintendo a révélé avoir vendu 89 millions de consoles Switch depuis son lancement en 2017. Pour mettre cela en contexte, Nintendo a vendu environ 13,5 millions de consoles Wii U en sept ans. La Switch deviendra l’une des consoles les plus réussies de Nintendo. Mais il a toujours son lot de problèmes. Même après tout ce temps, la Switch ne joue toujours qu’une poignée de titres classiques. Un abonnement Switch Online vous donnera accès à plus de 100 jeux NES et SNES. Pendant ce temps, toutes les autres consoles de la vieille école de Nintendo ont disparu, mais selon une nouvelle rumeur, les jeux Game Boy pourraient bientôt arriver sur Switch.

Dans un récent épisode de son podcast “Nate the Hate”, l’initié NateDrake a suggéré que Nintendo ajouterait le premier lot de jeux Game Boy et Game Boy Color à Nintendo Switch Online dans les semaines à venir. Vous pouvez écouter l’épisode complet du podcast dans la vidéo ci-dessous :

Les jeux Game Boy arrivent-ils sur Nintendo Switch ?

En 2019, un groupe de mineurs de données a découvert quatre types d’émulateurs en fouillant dans le code du Switch. Kachikachi était associé à la NES et Canoe était associé à la SNES, mais il y avait également deux émulateurs inutilisés. Nintendo a appelé un Hiyoko et l’autre Count.

Deux ans plus tard, les autres émulateurs sont toujours inutilisés, mais ce ne sera peut-être plus le cas pour longtemps. NateDrake pense que Nintendo utilisera l’un de ces émulateurs pour les jeux Game Boy et Game Boy Color. Si Hiyoko est pour Game Boy, Count pourrait être pour Game Boy Advance ou N64.

Une seule conversation sur un podcast n’est pas une preuve particulièrement convaincante, mais il y a plus. Peu de temps après la publication de l’épisode par Nate, Nintendo Life a partagé son propre rapport corroborant cette fuite. Des sources disent à Nintendo Life que les titres Game Boy et Game Boy Color arriveront probablement sur le service Nintendo Switch Online “très bientôt”. Malheureusement, ils n’ont pas offert plus de détails.

Nous restons perplexes quant à la réticence de Nintendo à nous donner accès à ses jeux classiques. Même si Nintendo décidait de les vendre 5 $ ou 10 $ la pop sur l’eShop, les fans se précipiteraient pour les acheter. Au lieu de cela, nous obtenons une approche d’alimentation au goutte-à-goutte qui comprend des ajouts sporadiques au service Switch Online et des remasters occasionnels tels que Skyward Sword HD ou Advance Wars 1+2. Peut-être que Nintendo a quelque chose de beaucoup plus substantiel en préparation, mais en attendant, ce serait incroyable de jouer à Pokemon Red et Super Mario Land sur Switch.