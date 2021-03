Des fuites folles auraient peut-être révélé le prochain grand crossover des Avengers comme «  Endgame  » – .

La phase 4 du MCU est enfin en cours, même si nous en arrivons à peine aux parties juteuses. WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier nous montrent les aspects de la «vie de super-héros» qui ne sont pas visibles dans les films, mais ils ne sont pas destinés à faire avancer le scénario principal du MCU de manière significative. Black Widow était censée ouvrir la phase 4, mais la pandémie a forcé Disney à la retarder plusieurs fois. On s’attend maintenant à ce qu’il baisse cet été, peu importe ce qui se passe avec la crise sanitaire. Même dans ce cas, Black Widow sera une préquelle présentant des événements qui se sont déroulés entre Civil War et Infinity War, nous devrons donc continuer à attendre plus de sorties de films pour commencer à voir la situation dans son ensemble.

Marvel dévoilera lentement de nouveaux scénarios globaux avec l’aide des films à venir, ce qui, espérons-le, mènera à un énorme crossover Avengers. Et bien qu’il n’y ait pas de nouveau film Avengers annoncé pour la phase 4, nous approchons de quelques films qui devraient offrir des équipes impressionnantes. Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera l’un d’entre eux, et une série de fuites folles semblent suggérer que le film sera un croisement massif similaire à un film Avengers ou Civil War. Attention, quelques spoilers majeurs pourraient suivre ci-dessous.

Lancés à la fin de 2021, Eternals et Spider-Man: No Way Home promettent tous deux d’être des films spectaculaires, avec des acteurs d’ensemble qui pourraient très bien rivaliser avec les films Captain America et Avengers. Eternals apportera de nombreuses étoiles supplémentaires au MCU, qui jouera une race différente de super-héros. La rumeur dit que Spider-Man 3 présente d’autres versions de Spider-Man et plusieurs méchants des films précédents de Sony.

Mais de tous les films MCU annoncés jusqu’à présent, c’est Doctor Strange 2 qui a le potentiel d’être l’événement pivot de la première étape de la phase 4. Comme le titre du film le suggère, il présentera le multivers, qui devrait être au au centre du scénario de la phase 4. Plusieurs rumeurs ont affirmé que le film mettrait en vedette plusieurs camées d’un certain nombre de super-héros de chronologies alternatives. Certains rapports disent que Doctor Strange 2 sera la suite directe de Spider-Man 3. Ajoutez les fuites suivantes dans le mélange et vous verrez rapidement pourquoi cette suite pourrait être le prochain grand film croisé comme Endgame.

Le visage du docteur Strange

Je pensais que Benedict Cumberbatch était en train de troller les fans lorsqu’il est apparu dans une interview vidéo il y a quelques jours où personne d’autre ne pouvait voir son visage.

Benoît avait l’air bien lors de cette réunion de zoom 😍 Je le sais juste. Il a fait la vidéo en ressemblant au docteur Strange et tout est sous embargo, ofc. pic.twitter.com/4ax9mEkhT0 – thelostsmiles (@SmilingBenedict) 26 mars 2021

Tout cela était réel. L’acteur est apparu sur un panneau avec The Concordia Forum, montrant à tout le monde le plafond de la pièce plutôt que son visage. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet:

Au fait, vous regardez un plafond parce que je ne peux pas vous montrer mon visage parce que je filme Doctor Strange et tout est sous embargo

Qu’est-ce qui pourrait être si secret dans son look pour que Cumberbatch ne puisse pas risquer de montrer son visage? ComicBook dit que certaines rumeurs prétendent que Strange obtient un nouveau costume dans la suite, mais c’est un détail que vous ne verriez pas dans les interviews. Cumberbatch cultive également sa propre barbiche pour le film, plutôt que de porter une prothèse, comme c’était le cas auparavant.

Les camées Eternals

Une autre rumeur circulant cette semaine dit que Doctor Strange dans le multivers de la folie mettra en vedette des personnages d’Eternals sans révéler qui sont ces personnages.

RUMOUR 🚨 Segundo @DanielRPK (via patreon), ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ contará com personagens de ETERNALS. pic.twitter.com/1XGzZOoWLn – ⍟ Nação Marvel ✪ (@NacaoMarvell) 29 mars 2021

La rumeur provient de l’initié de Marvel, Daniel Richtman, qui a révélé le détail de son Patreon.

Eternals est également une sorte de préquelle, expliquant comment cette classe d’êtres puissants défendait la planète contre toutes sortes de maux. Nous apprendrons aussi soi-disant ce qu’ils faisaient à l’aube des Avengers et pourquoi ils n’ont pas aidé Fin du jeu. Marvel voudra probablement que certains des nouveaux super-héros figurent dans d’autres films. Le multivers serait un excellent point de départ.

La surprise de Spider-Man

Cumberbatch apparaîtra dans No Way Home, il est donc logique que Spider-Man fasse une apparition dans Doctor Strange 2. Mais ce n’est peut-être pas Tom Holland qui porte le costume de Spider-Man dans le film. Une fuite prétend que c’est Peter Parker de Tobey Maguire qui apparaît dans le film. Et il est censé « presque refléter Peter B. Parker de Jake Johnson de Spiderman: dans le Spider-Verse. »

Selon un assistant de production de Marvel, la suite de Doctor Strange (Multiverse of Madness) mettra en vedette Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker. Reproduisant presque Peter B.Parker de Jake Johnson de Spiderman: dans le Spider-Verse. pic.twitter.com/kLSduDDKIo – Fuite d’écran (@ScreenLeak) 28 mars 2021

Comme pour toutes les autres fuites de Marvel, il n’y a aucun moyen de vérifier l’une de ces nouvelles rumeurs pour le moment. Mais nous nous attendons à voir Maguire dans No Way Home aux côtés de Holland et Andrew Garfield.

Jouets Avengers

La dernière fuite de la série se présente sous la forme d’art conceptuel de Doctor Strange dans le multivers de la folie qui sera utilisé pour créer des jouets basés sur le film. Nous nous attendons à voir certains des personnages présentés dans l’image suivante dans Doctor Strange 2, tandis que d’autres semblent être des choix très étranges – sans jeu de mots.

Art conceptuel du Docteur Strange 2 présumé montrant divers Avengers. Source de l’image: Instagram

Au premier rang, nous avons le docteur Strange (Benedict Cumberbatch), Wong (Benedict Wong), America Chavez (Xochitl Gomez), Mordo (Chiwetel Ejiofor), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), et un personnage qui pourrait être Clea, un rôle qui n’a pas encore été jeté. Ce sont tous des personnages attendus pour la suite et la plupart d’entre eux ont déjà été confirmés.

Les deux rangées suivantes incluent d’autres personnages principaux de Marvel que nous n’associerions pas nécessairement à Strange 2. Nous avons Clint Barton (Jeremy Renner), Kate Bishop (Hailee Steinfeld), Yelena Belova (Florence Pugh) et Miss Marvel (Iman Vellani) . Le personnage mystérieux à côté de Pugh pourrait être Echo, la chaîne YouTube Everything Everywhere spécule.

Spiderman, Hawkeye et Mme Marvel ont tous filmé exactement dans la même rue à la même intersection. Je me demande à quoi cela va ressembler sur un film? – Tournage d’Atlanta (@AtlantaFilming) 21 mars 2021

Comment ces personnages s’intègrent-ils dans l’histoire? Nous n’avons aucune idée, et nous ne pouvons pas garantir l’authenticité de l’image de l’art conceptuel ci-dessus. Cela dit, une fuite différente d’il y a quelques jours a déclaré que Spider-Man 3, Hawkeye et Miss Marvel avaient tous filmé à la même intersection. C’est le genre de folie que seuls les films Marvel pourraient réussir. S’ils sont exacts, ces titres présenteront d’énormes œufs de Pâques Strange 2.

