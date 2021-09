Des fuites montrent que les Galaxy S22 et S22+ seront bien plus beaux que l’Ultra

Êtes-vous déçu du design du Samsung Galaxy S22 Ultra basé sur les rendus divulgués ? Eh bien, voici quelque chose qui pourrait vous remonter le moral. Les rendus Galaxy S22 et S22+ ont également fait leur chemin vers Internet, et ils sont nettement meilleurs que leur frère Ultra.

Les fuites sont une gracieuseté de 91Mobiles, Zouton et OnLeaks, ce dernier ayant la réputation d’être parfait avec ses rendus. Ils montrent que contrairement au design carré du Galaxy S22 Ultra, les Galaxy S22 et S22+ présenteront un design en grande partie inchangé par rapport à leurs homologues S21.

Sur le Galaxy S21+, Samsung a courbé le châssis pour créer l’illusion que le cadre de l’appareil photo se fondait avec lui. Cela ne semble pas être le cas sur le Galaxy S22+, car dans les rendus, le boîtier de la caméra est clairement distinct du châssis. L’avant de l’appareil est dominé par l’écran entouré de lunettes symétriques, avec un trou de perforation centré pour la caméra selfie située en haut.

Le Galaxy S22+ est présenté dans une couleur vert olive sur les images, la bosse verticale arrière de la caméra ayant une teinte plus foncée pour un look contrasté. Outre le vert, Samsung proposerait les S22 et S22+ en blanc, noir et or rose. Ce qui est plus intéressant, c’est que Samsung pourrait à nouveau changer le nom de sa gamme Galaxy S, le S22+ étant renommé en Galaxy S22 Pro.

Le Galaxy S22 ne semble pas présenter de changements de conception majeurs par rapport au S21, bien qu’il soit apparemment légèrement plus compact en raison de son écran apparemment plus petit de 6,06 pouces.

Les Galaxy S21 et S21+ étaient de superbes téléphones, donc Samsung conserver le même langage de conception pour ses téléphones non-Ultra Galaxy S en 2022 n’est pas une mauvaise chose. De plus, les S22 et S22+ (S22 Pro ?) ressemblent en fait aux appareils Galaxy S avec leurs bords arrondis. C’est différent du Galaxy S22 Ultra, qui donne plus une ambiance Note avec son design carré et son emplacement S Pen.

Néanmoins, la série Galaxy S22 ne devrait pas être lancée avant le début de 2022, donc Samsung a encore du temps entre ses mains s’il décide de modifier certains aspects de la conception des appareils.