Des fuites plus inquiétantes de Zion Williamson émergent de pélicans

La situation entre Zion Williamson et son équipe semble aller dans le mauvais sens.

À l’approche de la saison 2021-22 de la NBA, on s’attendait à ce que Williamson soit prêt à affronter les Pélicans de la Nouvelle-Orléans le premier jour. Maintenant, 30 matchs dans l’année, il n’a pas encore enregistré une seule minute.

Pire encore, le joueur de 21 ans ne semble pas plus proche d’un retour maintenant qu’il ne l’était au début de la saison.

À ce stade, tout le monde a vu les visuels. Parfois, Williamson a l’air lourd comme l’enfer; d’autres fois, il a l’air modérément plus maigre. Quelles que soient les photos que vous choisissez de croire, le problème reste le même : il est constamment blessé et cela est probablement dû en grande partie à son poids. Et peu importe ce que les pélicans essaient de faire pour le rendre moins gros, cela ne semble jamais fonctionner.

Cette semaine, un drame plus troublant de Williamson a été divulgué.

Selon l’initié de la NBA Jake Madison, la situation à la Nouvelle-Orléans est en réalité bien pire que le grand public ne le reconnaît. Et cela s’étend décemment au-delà d’un simple gars qui ne peut pas contrôler son poids.

Qu’en est-il de lui sautant les séances d’entraînement de rééducation? Et s’il s’endormait pendant la séance de cinéma la semaine dernière ? Ou – Jake Madison (@NOLAJake) 12 décembre 2021

Peut-être que je n’ai pas le droit de dire une partie de cela. Peut-être qu’ils ne me le diraient pas. Peut-être que rien ne s’est passé parce que l’équipe est terrifiée à l’idée de bouleverser leur superstar afin qu’il s’en tire avec des choses que les autres ne feraient pas. SI tel est le cas, la réponse à tout cela serait non. – Jake Madison (@NOLAJake) 12 décembre 2021

« Sauter les séances d’entraînement de rééducation » et « s’endormir pendant la séance de cinéma » évoque un problème beaucoup plus vaste. Cela montre un manque de respect de la part de Williamson pour son équipe, sans parler du désir nul de maintenir la responsabilité de ses actions.

Pas étonnant que des légendes de la NBA comme Karl Malone aient été si dures avec lui tout au long de sa course. Il est clair qu’il existe ici des problèmes notables qui doivent être résolus.

Tôt ou tard, les pélicans devront faire une décision difficile. À l’heure actuelle, ils sont naturellement inquiets que Williamson parte. Entre son insatisfaction envers l’équipe et son flirt ouvert avec l’une des meilleures organisations de la ligue, Williamson n’a pas fait grand-chose pour inspirer confiance dans son désir de rester à la Nouvelle-Orléans.

Les avantages d’être un quart-arrière vedette de la NFL. https://t.co/41jjiHQn7C – Jeu 7 (@game7__) 15 décembre 2021

Mais c’est une situation intenable. Quelque chose, finalement, va devoir céder.

Tout ce gâchis se terminera-t-il avec Williamson dans un nouvel uniforme? Le temps nous le dira.

En rapport: Indiana Pacers se préparent à faire de gros échanges NBA avec Domantas Sabonis?