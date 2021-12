Des fusillades à l’école ? Le « défi viral » de TikTok oblige les écoles américaines à fermer.

20/12/2021 à 22h30 CET

Plusieurs districts scolaires aux États-Unis ont annulé les cours le 17 décembre, en raison de les menaces de tirs et d’attentats à la bombe qui auraient circulé sur TikTok et d’autres réseaux sociaux. Il s’agit spécifiquement des districts du Michigan, de Washington, de la Californie, du Texas, du Minnesota et du Missouri. Selon les derniers rapports, les menaces ne mentionnent pas d’écoles spécifiques, mais Les autorités scolaires de tout le pays sont en état d’alerte et ont choisi de travailler avec les forces de l’ordre et d’assurer la sécurité des élèves.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a tweeté que bien qu' »il n’y ait aucune menace spécifique connue contre les écoles du New Jersey », les autorités « travailleront en étroite collaboration avec les forces de l’ordre pour surveiller la situation et rester préparées ». Dans la majorité des cas, les forces de l’ordre ont annoncé qu’elles n’avaient trouvé aucune preuve que les menaces étaient réelles et crédible. Un soldat du comté du Missouri a déclaré qu’il ne pensait pas que ses écoles seraient ciblées, mais qu’il voulait être préparé au cas où.

En théorie, c’est un défi viral qui circule sur TikTok et appelle à des fusillades dans différents instituts aux États-Unis. Cependant, Tout indique qu’il s’agissait d’un canular propagé par Internet. Cependant, afin de guérir en santé, de nombreux quartiers ont décidé de donner à leurs élèves ce jour de congé pour éviter le danger.