Des fusils d’assaut et des couteaux de l’armée suisse Vir .

“Le bâton de marche… est aussi une arme et il répond à un besoin ressenti de l’homme barbare sur ce terrain.”

— Thorstein Veblen, La théorie de la classe de loisirs

Lorsque le juge Roger Benitez, juge principal du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie, a déclaré dans sa récente décision que : « Comme le couteau suisse, le populaire fusil AR-15 est une combinaison parfaite d’arme de défense à domicile et de patrie. équipements de défense », ses paroles ont éveillé en nous la prise de conscience que beaucoup d’entre nous ont besoin d’avoir une meilleure compréhension du couteau suisse et de son rôle dans la société.

En Suisse et aux États-Unis, il n’existe aucune réglementation sur l’endroit où ces couteaux peuvent être transportés. La possession de ces couteaux, bien que courante dans les deux pays, n’est pas réglementée. Ils peuvent être portés ouvertement ou dissimulés dans une poche ou un sac à main. Il n’y a aucune limite d’âge sur qui peut porter de tels couteaux, et il ne semble pas y avoir de restrictions sur l’endroit où les couteaux peuvent être emportés, sauf, bien sûr, dans les avions. J’ai vu des gens en Suisse et aux États-Unis utiliser ouvertement ces couteaux sur des sentiers de montagne pour couper un morceau de pain ou de saucisse à déguster avec le déjeuner.

Il n’y a pas de statistiques disponibles en Suisse ou aux États-Unis pour indiquer à quelle fréquence les couteaux suisses ont été utilisés pour tuer des personnes. Une recherche sur le Web pour ce type d’informations ne donne aucun résultat. Aux États-Unis, sujets à la violence, il y a bien sûr eu des rapports de violence de gangs dans lesquels des couteaux ont été utilisés, mais qu’il s’agisse de couteaux suisses ou même d’autres couteaux pliants n’est jamais signalé. Dans un exemple récent d’utilisation d’un couteau dans une altercation, une vidéo de l’incident montre un cycliste descendant une rue de la ville et heurtant un piéton qui traversait la rue à contre-jour. Une bagarre s’ensuit et le cycliste poignarde le piéton. Le couteau utilisé par le poignard aurait été un couteau pliant, mais le rapport n’indique pas s’il s’agissait d’un couteau suisse.

Une brève recherche sur le Web produit de nombreux commentaires sur Swiss Army Knife. Aucun des articles que j’ai trouvés n’aborde la question de savoir s’il s’agit d’une arme efficace pour quelqu’un qui a l’intention de commettre un meurtre de masse. La seule discussion que j’ai trouvée sur son utilisation dans une situation de violence était dans un article du Anchorage Daily News. L’Anchorage Daily News ne compare pas le couteau suisse avec l’AR 15 car il s’agit d’un article sur la valeur du couteau pour l’autodéfense des femmes et, pour des raisons évidentes, ne se penche pas sur son utilisation si une femme veut assassiner. beaucoup de monde rapidement. Le titre révèle la substance de l’article. Il dit : « Ne comptez pas sur le couteau suisse pour l’autodéfense. Pour des raisons évidentes, aucune comparaison n’est établie entre le couteau suisse et l’AR 15 puisqu’en dehors des zones de combat réelles, il n’y a aucun rapport selon lequel l’AR 15 n’a jamais été utilisé pour l’autodéfense. Dans le monde civil, il s’agit d’une arme purement offensive. Cet article, quelque peu péjorativement, dit que le couteau suisse “laisse beaucoup à désirer en tant qu’arme d’autodéfense”. L’auteur conclut sa discussion sur le couteau en disant: “Si vous portez un couteau suisse pour vous protéger, je ne pense pas que vous vous soyez préparé mentalement à la vraie chose.”

Ce qui précède montre clairement que le couteau n’est jamais un bon substitut à l’AR 15 pour quelqu’un déterminé à commettre un meurtre de masse. Le premier et le plus évident inconvénient est que le couteau suisse est un couteau pliant, ce qui signifie que si le propriétaire veut l’utiliser pour assassiner un grand nombre de personnes, il doit perdre de précieuses secondes à le déplier afin d’en extraire la lame. Une fois la lame exposée, pointer le couteau vers la victime visée n’a aucun effet. Le propriétaire du couteau doit établir un contact physique avec la victime visée et cela peut prendre plusieurs secondes, voire quelques minutes. Alors que le meurtrier de masse avec le couteau essaie de contacter et de poignarder sa première victime, les autres victimes espérées quittent les lieux et le présumé meurtrier de masse ne peut pas faire grand-chose pour empêcher leur évasion.

Depuis 1931, il y a eu quatre tueries de masse en Suisse, entraînant la mort de 35 personnes. Dans aucun de ces massacres, le couteau suisse n’a été utilisé.

En 2019, le juge Benetiz a statué qu’une initiative approuvée par les électeurs interdisant les cartouches d’armes à feu de grande capacité était une violation du droit de deuxième amendement des citoyens et, par conséquent, inconstitutionnelle. Sa décision a été suspendue dans l’attente d’un appel. Le juge Benitez a pris un statut supérieur sur le banc fédéral. On ne peut qu’espérer qu’il prendra sa retraite complète le plus tôt possible.

