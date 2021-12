Des fusils d’assaut Kalachnikov de renommée mondiale seront désormais fabriqués en Inde; Pour être entièrement localisé

La famille des fusils d’assaut Kalachnikov AK200TH

La production tant attendue des fusils d’assaut AK-203 va bientôt démarrer en Inde suite au contrat entre la société commune russo-indienne Indo-Russian Rifles Private Limited et le ministère de la Défense à New Delhi. Cela s’est fait en présence du ministre de la Défense Rajnath Singh et de son homologue russe Sergueï Choïgou.

Le contrat signé lundi porte sur la production de 600 000 fusils d’assaut AK-203.

Selon le directeur général de Rosoboronexport, Alexander Mikheev, « ces fusils d’assaut seront produits en Inde et seront fournis aux agences indiennes de sécurité, de défense et d’application de la loi.

Pour que la production démarre, une chaîne de coopération technologique internationale a été mise en place et il y aura une localisation à 100 % et au moins le coût sera utilisé par les agences de sécurité indiennes.

Plus de détails sur le plan de production

Les 70 000 premiers fusils AK-203 seront produits en Inde avec une augmentation progressive de l’étendue de la localisation de 5% à 70%. Et il y aura une localisation à 100% avec les fusils d’équilibrage.

La Joint Venture a été créée en 2018, à l’issue du sommet annuel entre les deux pays, signe de la proximité des deux pays et de la coopération militaro-technique approfondie entre les deux parties.

« Une nouvelle entreprise, la partie russe détient 49,5% des actions, Kalashnikov Concern en détient 42% et Rosoboronexport 7,5% », explique le directeur général de Rosoboronexport Alexander Mikheev.

Chronologie de la fabrication

En 2-3 ans, production à grande échelle de la dernière version des fusils d’assaut Kalachnikov de renommée mondiale et les plus recherchés. Financial Express Online a été le premier à mentionner le délai de production de 36 mois.

Où seront-ils fabriqués ?

Une installation dotée d’une chaîne de production à la pointe de la technologie a été mise en place à la Korwa Ordnance Factory dans l’Uttar Pradesh. Pour effectuer les tests en usine et de réception des fusils d’assaut, un stand d’armes légères a également été mis en place.

Et, comme Financial Express Online l’a signalé plus tôt, les spécialistes de Rosoboronexport et Kalashnikov participeront activement à toutes les étapes de la production.

Kalachnikov dit :

Sur le contrat qui a été signé lundi (6 décembre 2021), Mme Maria Vorobieva, directrice des communications, a déclaré : « Nous sommes prêts à commencer à produire les fusils d’assaut AK-203 en Inde dans les mois à venir.

« Une énorme quantité de travail préparatoire pour optimiser les paramètres de prix et de technologie du contrat a été achevée. Cela a été fait par les spécialistes de Russie et d’Inde », a ajouté Mme Maria Vorobieva.

