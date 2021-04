Des gains importants pour l’OTT en 2021: les salles devant rester vides plus longtemps, plus de producteurs pourraient sortir des films sur les plates-formes OTT

La plus grande question, cependant, est de savoir dans quel délai les annonceurs seront suffisamment convaincus pour déplacer certaines de leurs campagnes vers les plateformes OTT.

Les sympathies vont aux producteurs de Sooryavanshi dont la sortie a de nouveau été bloquée en raison de la flambée des infections à Covid-19. Bollywood a désespérément besoin d’une pause après une terrible année 2020, mais les théâtres resteront probablement presque vides plus longtemps que prévu. Une série de sorties récentes – Roohi, Mumbai Saga, Sandeep Aur Pinky Faraar et Saina – n’ont pas très bien réussi au box-office et, tout comme en 2020, de nombreux autres cinéastes sont désormais susceptibles de sortir leurs films sur des plateformes de streaming. Ils ont peu à perdre étant donné qu’ils gagnent beaucoup d’argent – les revenus numériques ont doublé pour atteindre 3 500 crore Rs en 2020 – et les audiences OTT sont de plus en plus importantes. Pour les plateformes, la bonne nouvelle est que les Indiens semblent prêts à payer pour le contenu. Les revenus des abonnements numériques ont bondi de près de 50% l’année dernière grâce à 53 millions d’abonnements achetés, selon une analyse d’EY.

Les chiffres absolus peuvent sembler faibles, à seulement 28 millions, et les abonnements sont, dans une large mesure, motivés par l’engouement pour le cricket et par la tarification des sachets. Mais il y a un contingent, dix fois plus important, qui a dévoré le contenu fourni avec leurs forfaits de données mobiles. EY estime que ce bassin de 284 millions de personnes a également regardé du contenu distribué par les joueurs OTT – Amazon, Netflix et Disney + Hotstar, Sony Liv, Zee5 et autres. Même si une petite fraction de cet univers achète chaque année un abonnement complet, les chiffres pourraient bientôt être considérables.

Il est possible que les téléspectateurs soient invités à acheter des abonnements autonomes si les opérateurs de télécommunications ne leur donnent pas accès à tout le contenu qu’ils souhaitent regarder; Les experts estiment que certains opérateurs de télécommunications ne seront peut-être pas disposés à prendre trop longtemps l’onglet du contenu, à moins qu’ils ne reçoivent une part des revenus publicitaires. On ne sait pas comment se dérouleront les partenariats entre les opérateurs télécoms et les acteurs OTT, mais pour leur part, les consommateurs peuvent être exigeants et être prêts à ne payer que pour du contenu original. Cela maintiendrait la pression sur les joueurs OTT pour qu’ils produisent en permanence du contenu à la fois en hindi et dans d’autres langues indiennes. Mais, avec le nombre de smartphones maintenant de 700 millions, des vitesses plus élevées dans le cadre des nouveaux plans de fibre et les coûts de données ayant chuté, le potentiel pour les joueurs OTT de s’installer dans de nouveaux foyers est énorme; Les données de ComScore pour décembre 2020 ont montré la portée des téléspectateurs de vidéos en ligne à 468 millions et du divertissement en ligne à 450 millions. Il ne faut pas non plus manquer l’univers de 32 millions d’Indiens vivant à l’extérieur du pays, ainsi que le marché assez large de la visionnage doublé.

C’est peut-être beaucoup moins que les 900 millions de téléspectateurs, mais étant donné le rythme auquel le nombre de téléspectateurs en ligne augmente, il pourrait rattraper le nombre de téléspectateurs plus tôt qu’on ne le pense. Les acteurs mondiaux semblent avoir compris les consommateurs locaux et utilisé des techniques de tarification pour les accrocher; Netflix, par exemple, a un abonnement «mobile uniquement» qui est abordable et s’adresse aux consommateurs qui ne regardent probablement que sur leurs smartphones; la tarification des sachets aide également. D’un autre côté, les prix des billets de cinéma sont déjà élevés et augmentent d’environ 5% par an tandis que les règles TRAI ont bouleversé les prix des chaînes de télévision. Le prix moyen du billet pour PVR est supérieur à Rs 200 alors qu’un forfait Netflix peut être obtenu pour 199 `. Avec la fenêtre entre le moment où un film est sorti dans les salles de cinéma et montré sur une plate-forme OTT maintenant beaucoup plus petite, à 4-5 semaines, beaucoup peuvent être prêts à attendre plutôt que de débourser 200 Rs pour un billet de cinéma, à moins qu’il est un blockbuster.

La plus grande question, cependant, est de savoir dans quel délai les annonceurs seront suffisamment convaincus pour déplacer certaines de leurs campagnes vers les plateformes OTT. D’une part, ils voudraient être rassurés sur la portée de l’OTT, en appelant à des données scientifiquement mesurées. Mais, plus important encore, ils auraient besoin d’évaluer le pouvoir d’achat ou le pouvoir embêtant des abonnés OTT. La télévision peut être un média extrêmement rentable étant donné sa portée et lorsqu’elle est évaluée sur une base pour mille vues. De plus, les publicités ont apparemment un impact plus important lorsqu’elles sont diffusées sur les écrans de télévision que sur les écrans de téléphone, ce qui est compréhensible. Néanmoins, s’il s’avère que l’univers des téléspectateurs visionnant du contenu sur les téléphones mobiles a, en général, un pouvoir d’achat plus ou même égal, les annonceurs devraient revoir leurs stratégies.

Les chaînes d’information et les chaînes sportives sont les moins susceptibles d’être affectées, et les grands événements tels que l’IPL continueront de s’accaparer de gros morceaux de publicité. Cependant, les chaînes de divertissement ressentiront sûrement la pression si les joueurs OTT continuent à dépenser en contenu comme ils le font actuellement et sont capables de sevrer les téléspectateurs. À l’heure actuelle, il semblerait que les joueurs OTT soient mieux placés pour dépenser en contenu que les télédiffuseurs. Et, bien qu’ils dépensent peut-être de manière disproportionnée en contenu hindi – films et émissions -, ils ne sont pas vraiment avares de contenu régional. À titre de perspective, on estime que les cinq principaux acteurs OTT aux États-Unis ont dépensé environ 25 milliards de dollars pour créer du contenu au cours de la dernière année; Netflix a parlé d’investir 3000 crore Rs pour développer du contenu indien. Étant donné que les coûts de production sont inférieurs en Inde, les experts soulignent que cela permettrait aux acteurs mondiaux de créer du contenu pour le seul canal numérique tout en étant viable. L’argent parle.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.